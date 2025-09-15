Sydney Sweeney 7,5 metreden göle atladı

Sydney Sweeney, Arizona ya da Utah'ta olduğu tahmin edilen göl tatilinde cüretkar atlayışlarını sosyal medyadan sergiledi.

12 Eylül'de 28 yaşına giren ünlü oyuncu, göl kenarındaki kayaların üzerinden atlayış gerçekleştirmeden önce mayolu pozlar vermeyi ihmal etmedi.

'Euphoria' ve 'White Lotus' gibi dizilerle tanınan ABD'li yıldız, 7,5 metrelik yükseklikten atlarken çok rahat görünüyordu.

REKLAM

Sweeney, arkadaşlarıyla çıktığı tatilde, aynı zamanda su kayağı yapmayı da ihmal etmedi.

Ünlü oyuncu, doğum günü tatilinden yansıyan kareleri, "Mars'a küçük bir gezi" notuyla paylaştı.