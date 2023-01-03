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Sylvester Stallone, 50 yıllık kariyerini değerlendirdi: Her şeyi bildiğimi sanıyordum

'Rambo' ve 'Rocky' filmlerinin yıldızı Sylvester Stallone, 50 yıllık Hollywood kariyerindeki pişmanlıklarından bahsederken, "Her şeyi bildiğimi sanıyordum. Dönüp bakınca ne kadar da utanç verici" ifadelerini kullandı

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  • Sylvester Stallone, 50 yıllık kariyerini değerlendirdi: Her şeyi bildiğimi sanıyordum - Magazin haberleri

    Dünyaca ünlü oyuncu Sylvester Stallone, 50 yıllık Hollywood kariyerindeki pişmanlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu ve geçmişte kullandığı ifadelere açıklık getirdi.
  • Sylvester Stallone, 50 yıllık kariyerini değerlendirdi: Her şeyi bildiğimi sanıyordum - Magazin haberleri

    The Hollywood Reporter'dan James Hibberd'a konuşan 76 yaşındaki Stallone, filmleri ve oyunculuk kariyerinin yanında daha özel konulara da değindi.
  • Sylvester Stallone, 50 yıllık kariyerini değerlendirdi: Her şeyi bildiğimi sanıyordum - Magazin haberleri

    "BU SONDU' DEDİM"

    Hibberd, Stallone'un eski bir açıklamasında dile getirdiği "Hollywood'da yapılabilecek her türlü hatayı yaptım" ifadesini hatırlattı ve oyuncuya "Uyuşturucu kullanmak da bunlardan biri miydi?" diye sordu.

    Sylvester Stallone, ardından şöyle cevap verdi:

    Şaşırtıcı ama hayır. Sadece bir kere denedim ve iyi değildi. 'Rocky' 3 için çok kilo vermem gerekiyordu. O sıralar günde 20-30 bardak kahve içip ton balığı yiyordum. Birisi bir hap uzattı. Ne yaptığımı bilmiyordum. Onu kullandım ve çenem tir tir titredi. Dilim damağıma yapıştı. 'Bu sondu!' dedim.
  • Sylvester Stallone, 50 yıllık kariyerini değerlendirdi: Her şeyi bildiğimi sanıyordum - Magazin haberleri

    Stallone, geçmişte cinsel istismar suçlamasıyla karşılaşmıştı. Ünlü oyuncu, suçlamaları reddetmişti ve bir ceza almamıştı.
  • Sylvester Stallone, 50 yıllık kariyerini değerlendirdi: Her şeyi bildiğimi sanıyordum - Magazin haberleri

    "O DÖNEM HER ŞEYİ BİLDİĞİMİ SANIYORDUM"

    Hibberd, Stallone'un eski bir röportajında "Hayatımın bir döneminde gücümü kötüye kullandım" dediğini hatırlattı ve "Kadınlara hiç sonradan pişman olduğun bir şekilde davrandın mı? diye sordu.

    Ünlü oyuncu, bu soruya net bir "Hayır!" cevabı verdi ve sözlerini şöyle açıkladı:

    'Gücümü kötüye kullandım' derken kamuya yansıyan kişiliğim ve sözlerimden bahsediyordum. O dönem her şeyi bildiğimi sanıyordum. Dönüp bakınca ne kadar da utanç verici. Sadece bunu kastetmiştim.
  • Sylvester Stallone, 50 yıllık kariyerini değerlendirdi: Her şeyi bildiğimi sanıyordum - Magazin haberleri

    İLK DEFA DİZİDE OYNAMIŞTI

    13 Kasım 2022'de izleyiciyle buluşan 'Tulsa King', 'Rocky' karakteriyle efsaneleşen yıldızın ilk dizisi olmuştu.
  • Sylvester Stallone, 50 yıllık kariyerini değerlendirdi: Her şeyi bildiğimi sanıyordum - Magazin haberleri

    Stallone, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir söyleşide dizi ve film oyunculuğunu kıyaslamıştı. Dizi çekimlerinin zorluğunu vurgulayan oyuncu, "Film çekimleri bunun yanında tatil kalır" demişti.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

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