Sylvester Stallone, 50 yıllık kariyerini değerlendirdi: Her şeyi bildiğimi sanıyordum

"BU SONDU' DEDİM"

Hibberd, Stallone'un eski bir açıklamasında dile getirdiği "Hollywood'da yapılabilecek her türlü hatayı yaptım" ifadesini hatırlattı ve oyuncuya "Uyuşturucu kullanmak da bunlardan biri miydi?" diye sordu.

Sylvester Stallone, ardından şöyle cevap verdi:

Şaşırtıcı ama hayır. Sadece bir kere denedim ve iyi değildi. 'Rocky' 3 için çok kilo vermem gerekiyordu. O sıralar günde 20-30 bardak kahve içip ton balığı yiyordum. Birisi bir hap uzattı. Ne yaptığımı bilmiyordum. Onu kullandım ve çenem tir tir titredi. Dilim damağıma yapıştı. 'Bu sondu!' dedim.