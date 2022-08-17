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Taciz iddiasında bulunduğu adamı öldürdü! 0:00 / 0:00

AA

Ankara'nın Mamak ilçesinde annesine sözlü tacizde bulunduğunu öne süren kişi tarafından sokakta darbedilen Ramazan D, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre, 13 Ağustos'ta annesiyle yürüyen Yusuf Ş, yolda Ramazan D. ile karşılaştı.

DARBETTİĞİ ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Annesini daha önce sözlü şekilde taciz ettiğini öne sürdüğü Ramazan D'ye saldıran Yusuf Ş, olay sırasında yüzüstü yere düşen Ramazan D'yi yerde de tekmelemeye devam etti.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı olayda, Yusuf Ş. çevresindekilere, "Kimse karışmasın, namus meselesi." diye bağırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yusuf Ş, annesinin araya girmesiyle olay yerinden ayrılırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 60 yaşındaki Ramazan D, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir