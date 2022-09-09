Dehşet anı kamerada! Taciz şüphelisini araçla ezdi!

İstanbul'da geçtiğimiz salı Günü Sancaktepe’de kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Funda Y. isimli genç kadın, bir süredir kendisini taciz eden kişi ile sokakta karşılaştı.
DURUMU KOCASINA SÖYLEDİ
İHA'da yer alan habere göre o esnada durumu kocasına bildiren genç kadın, bulunduğu noktayı canlı konum atarak eşine gönderdi.
ARAÇLA ÇARPIP SÜRÜKLEDİ
Duruma sinirlenerek adrese gelen eş, sürücüsü olduğu araçla taciz şüphelisi kişiye çarparak metrelerce sürükledi.
SOPALARLA DÖVDÜLER
Yaşanan olay sonrası adrese gelen genç kadının akrabaları yaralı taciz şüphelisi sopalarla darp etti.
TACİZ ŞÜPHELİSİ AĞIR YARALANDI
Taciz şüphelisi ağır yaralandı. Öfkeli koca ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan korku dolu dakikalar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI
Görüntülerde, sürücünün taciz şüphelisini araçla ezdiği, ardından genç kadının akrabalarının yaralı tacizciyi sopalarla darp ettiği görülüyor.
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