Dehşet anı kamerada! Taciz şüphelisini araçla ezdi!

İstanbul'da geçtiğimiz salı Günü Sancaktepe’de kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Funda Y. isimli genç kadın, bir süredir kendisini taciz eden kişi ile sokakta karşılaştı.

DURUMU KOCASINA SÖYLEDİ

İHA'da yer alan habere göre o esnada durumu kocasına bildiren genç kadın, bulunduğu noktayı canlı konum atarak eşine gönderdi.