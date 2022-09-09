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Haberler Gündem 3. Sayfa Dehşet anı kamerada! Taciz şüphelisini araçla ezdi! - Öne çıkan haberler
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Dehşet anı kamerada! Taciz şüphelisini araçla ezdi!

İstanbul'da bir kişi, eşini taciz eden kişiyi araçla ezerek metrelerce sürükledi. Yaşanan olay sonrası adrese gelen genç kadının akrabaları ise yaralanan taciz şüphelisini sopalarla darp etti. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansırken taciz şüphelisi ağır yaralandı. Öfkeli koca ise tutuklandı

Dehşet anı kamerada! Taciz şüphelisini araçla ezdi! - Öne çıkan haberler
Dehşet anı kamerada! Taciz şüphelisini araçla ezdi!
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İHA

İstanbul'da geçtiğimiz salı Günü Sancaktepe’de kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Funda Y. isimli genç kadın, bir süredir kendisini taciz eden kişi ile sokakta karşılaştı.

DURUMU KOCASINA SÖYLEDİ

İHA'da yer alan habere göre o esnada durumu kocasına bildiren genç kadın, bulunduğu noktayı canlı konum atarak eşine gönderdi.

ARAÇLA ÇARPIP SÜRÜKLEDİ

Duruma sinirlenerek adrese gelen eş, sürücüsü olduğu araçla taciz şüphelisi kişiye çarparak metrelerce sürükledi.

SOPALARLA DÖVDÜLER

Yaşanan olay sonrası adrese gelen genç kadının akrabaları yaralı taciz şüphelisi sopalarla darp etti.

TACİZ ŞÜPHELİSİ AĞIR YARALANDI

Taciz şüphelisi ağır yaralandı. Öfkeli koca ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan korku dolu dakikalar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

Görüntülerde, sürücünün taciz şüphelisini araçla ezdiği, ardından genç kadının akrabalarının yaralı tacizciyi sopalarla darp ettiği görülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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