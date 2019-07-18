Tahran'daki tarihi binada yangın!

İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde bulunan Hasanabad Meydanı'ndaki tarihi bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tahran İtfaiye Sözcüsü Celal Meleki, İran devlet medyasına yaptığı açıklamada, Hasanabad Meydanı'ndaki tarihi binanın henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldığını belirtti.

Meleki, saat 21.00 dolaylarında yaklaşık 200 yıllık anahtarcıların bulunduğu bir binada meydana gelen yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığını söyledi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.