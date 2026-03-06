Canlı
        Haberler Dünya Tahran’da cuma namazının ardından toplanan kalabalık ABD ve İsrail’i protesto etti | Dış Haberler

        Tahran’da cuma namazının ardından toplanan kalabalık ABD ve İsrail’i protesto etti

        İran'ın başkenti Tahran'da, İmam Humeyni Büyük Musalla Camisi'nde ​​​​​​​kılınan cuma namazının ardından ABD ve İsrail aleyhine gösteri düzenlendi.

        Giriş: 06.03.2026 - 14:47
        Tahran'da cuma namazının ardından ABD ve İsrail'e protesto

        Tahran’da, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubattan sonraki ilk cuma namazı kılındı.

        Binlerce İranlının katıldığı namazda ABD, İsrail ve İngiltere aleyhine sloganlar atılırken hutbede, “Hamaney’in intikamının alınacağı” mesajı verildi.

        Namaz sonrası bölgeden ayrılmayan kalabalık, “ABD’ye ölüm, İsrail’e ölüm, İngiltere’ye ölüm", Zafere kadar savaş savaş", "Sonuna kadar durmayacağız, ne uzlaşı ne teslimiyet" sloganları eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

        İran emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı protestolar, olaysız şekilde son buldu.

