Tahta arabalar yağmura rağmen 'Laz Ralli'de yarıştı

Gençlerde birinci olan Muhammet Karaman da "Yağmur, çamur fark etmez, bizi kimse durduramaz. Havanın yağışlı olması nedeniyle arabamın lastiğini ona göre yaptım. Vakumlu kış lastiği koydum. O yüzden arabam da beni yarı yolda bırakmadı. Yağmur da bizi durduramadı" ifadelerini kullandı.