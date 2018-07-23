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Tahtın varisi Prens George dün 5 yaşına girdi! İşte onu bekleyen Kraliyet kuralları!

22.07.2018 - 13:21 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Prens William ve Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın oğulları Prens George dün 5 yaşına girdi. Prens George büyüdükçe uyması gereken daha fazla Kraliyet kuralları karşısına çıkacak. Bakın yeni yaşına giren Prens George'un hayatı yıllar içinde nasıl değişecek...

  • 1 Tahtın varisi Prens George dün 5 yaşına girdi! İşte onu bekleyen Kraliyet kuralları!
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    Prens William ve Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın en büyük çocukları Prens George, dün 5 yaşına girdi. Birleşik Krallık’ın taht varisleri arasında babası Prens William’dan sonra gelen Prens George, Kraliyet kurallarıyla ilk kez yüzleşeceği yaşa ulaştı.

  • 2 Tahtın varisi Prens George dün 5 yaşına girdi! İşte onu bekleyen Kraliyet kuralları!
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    Tüm dünyanın gözü Kraliyet Ailesi’nde. Yaptıkları, giydikleri, aksesuarları, saçlarının rengi ve daha nice unsur, tüm dünya tarafından merakla takip ediliyor. 

  • 3 Tahtın varisi Prens George dün 5 yaşına girdi! İşte onu bekleyen Kraliyet kuralları!
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    Kraliyet Ailesi’nin geçmişten günümüze gelen geleneklerle birlikte devam eden uyulması gereken kurallara sahip olduğu biliniyor. 

  • 4 Tahtın varisi Prens George dün 5 yaşına girdi! İşte onu bekleyen Kraliyet kuralları!
    4 | 24

    Üstelik bu kurallar sadece büyükler için değil, Prens George da Kraliyet’in bazı kurallarına tabi tutuluyor.

  • 5 Tahtın varisi Prens George dün 5 yaşına girdi! İşte onu bekleyen Kraliyet kuralları!
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    Fakat Kraliyet hayatı ve kuralları, Prens George’u halihazırda normal yaşıtlarından daha farklı bir konuma sokuyor.

  • 6 Tahtın varisi Prens George dün 5 yaşına girdi! İşte onu bekleyen Kraliyet kuralları!
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    Kate Middleton ve Prens William’ın çocukları Prens George’u olabildiğinde normal yetiştirmeye çalıştığı biliniyor.

  • 7 Tahtın varisi Prens George dün 5 yaşına girdi! İşte onu bekleyen Kraliyet kuralları!
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    Örneğin kurallara göre, Kraliyet erkeklerinin sekiz yaşına gelene kadar pantolon giymeleri yasak. 

  • 8 Tahtın varisi Prens George dün 5 yaşına girdi! İşte onu bekleyen Kraliyet kuralları!
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    Bu yüzden Prens George’u doğduğu günden bu yana şortlarla görüyoruz. 

  • 9 Tahtın varisi Prens George dün 5 yaşına girdi! İşte onu bekleyen Kraliyet kuralları!
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    Kaynaklara göre, Kraliyet erkekleri sekiz yaşına ulaştıklarında, pantolon giydikleri zaman büyüdüklerini ifade etmiş oluyorlar.

  • 10 Tahtın varisi Prens George dün 5 yaşına girdi! İşte onu bekleyen Kraliyet kuralları!
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    Prens George’u etkileyecek Kraliyet kurallarından bir diğeri de, sunulan hediyelerin kabulünün bir sınırı olması. Yani Kraliyet Ailesi, sunulan her hediyeyi kabul edemiyor, bunların bir sınırı var.

  • 11 Tahtın varisi Prens George dün 5 yaşına girdi! İşte onu bekleyen Kraliyet kuralları!
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    Kraliyet Ailesi'ne, şahsen tanımadıkları ama Birleşik Krallık’ta yaşayan kişiler tarafından sunulan hediyeler, en ufak bir endişe taşındığı durumlarda reddedilir.

  • 12 Tahtın varisi Prens George dün 5 yaşına girdi! İşte onu bekleyen Kraliyet kuralları!
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    Hatta bu yılın başlayında Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle, milyonlarca sterlin değerindeki düğün hediyelerini reddetmek zorunda kalmışlardı.

  • 13 Tahtın varisi Prens George dün 5 yaşına girdi! İşte onu bekleyen Kraliyet kuralları!
    13 | 24

    Düne dek Prens George anne ve babası Prens William ile ailece seyahatler ediyorlardı. 

  • 14 Tahtın varisi Prens George dün 5 yaşına girdi! İşte onu bekleyen Kraliyet kuralları!
    14 | 24

    Fakat bu durum da Prens George’un yaşı büyüdükçe değişmek zorunda kalacak ve babasından ayrı seyahat edecek.

  • 15 Tahtın varisi Prens George dün 5 yaşına girdi! İşte onu bekleyen Kraliyet kuralları!
    15 | 24

    Eski geleneklere göre aynı uçak seyahatlerinde birden fazla taht varisi seyahat etmiyor.

  • 16 Tahtın varisi Prens George dün 5 yaşına girdi! İşte onu bekleyen Kraliyet kuralları!
    16 | 24

    Prens William tahtın ikinci varisi ve oğlu Prens George ise üçüncü varis. 

  • 17 Tahtın varisi Prens George dün 5 yaşına girdi! İşte onu bekleyen Kraliyet kuralları!
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    İlk varisin 69 yaşındaki Prens Charles olduğu düşünülürse, Prens William ve oğlu Prens George normal şartlarda çok uzun süre tahtta kalacaklar gibi görünüyor.

  • 18 Tahtın varisi Prens George dün 5 yaşına girdi! İşte onu bekleyen Kraliyet kuralları!
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    Peki Prens George ne zamana kadar babası ile beraber yolculuk edebilecek? Bu yaş aslına bakılırsa normal bir çocuk için oldukça küçük. 

  • 19 Tahtın varisi Prens George dün 5 yaşına girdi! İşte onu bekleyen Kraliyet kuralları!
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    Prens George 12 yaşına kadar babası Prens William ile beraber seyahat edebilir, sonrasında ya tek başına olacak ya da annesi Kate Middleton kendisine eşlik edebilir.

  • 20 Tahtın varisi Prens George dün 5 yaşına girdi! İşte onu bekleyen Kraliyet kuralları!
    20 | 24

    Akıllı telefon çağında büyüse de Prens George, selfie çılgınlığına katılamayacak.

  • 21 Tahtın varisi Prens George dün 5 yaşına girdi! İşte onu bekleyen Kraliyet kuralları!
    21 | 24

    Kraliyet, selfie çekmek konusunda katı kurallara sahip.

  • 22 Tahtın varisi Prens George dün 5 yaşına girdi! İşte onu bekleyen Kraliyet kuralları!
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    Kraliyet Ailesi’nin bir başka katı olduğu kural ise kesinlikle topluluk içinde imza atmamak. 

  • 23 Tahtın varisi Prens George dün 5 yaşına girdi! İşte onu bekleyen Kraliyet kuralları!
    23 | 24

    Bu kuralın amacı ise kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasını önlemek.

  • 24 Tahtın varisi Prens George dün 5 yaşına girdi! İşte onu bekleyen Kraliyet kuralları!
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    Bu kuralı 2010 yılında bir kez Prens Charles çiğnedi. Cornwall sel baskınları kurbanlarını ziyaret sırasında mağdurlar arasındaki bir gencin imza isteğini Prens Charles kırmadı. Korumalarından kağıt isteyen Prens Charles tam anlamıyla herkesi şaşırttı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 8 saat önce
    artistler bak artistlere
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