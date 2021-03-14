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Ailelere 'TikTok' uyarısı: Çocukların 'dijital ayak izi'ni takip edin

Son dönemin en çok kullanılan uygulamalarından biri olan ve tüm dünyada tartışılan TikTok için bir uyarı geldi. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, anne-babaları uyararak çocuklarını takip etmeleri gerektiğini söyledi

TAKİP EDİN! Son dakika! Ailelere 'TikTok' uyarısı!
TikTok' uyarısı! 'Takip edin'
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DHA

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, 'TikTok' uygulamasında cinsel içerikli ve küfürlü konuşmalarla dolu videoların bulunduğuna dikkat çekerek, aileleri uyardı. Prof. Dr. Eraslan, "TikTok kullanımına karşı anne ve babaların, çocuklarının 'dijital ayak izi'ni takip etmeleri oldukça değerli" dedi.

Sosyal medya uygulaması TikTok'un çocuklar üzerinde olumsuz etkisiyle ilgili uzmanlardan uyarı geldi. SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, ailelere yaptığı uyarıda, TikTok'ta cinsel içerikli ve küfürlü konuşmalarla dolu videoların bulunduğunu söyledi. Bu gibi paylaşımların çocuklar üzerinde olumsuz etki bırakacağını söyleyen Eraslan, çocukların dijital ayak izinin takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

"ÖZELLİKLE CANLI YAYINLARDA ZARARLI MADDELER KULLANILIYOR"

TikTok'un çocukları etkilememesi için ailelere büyük görev düştüğünü aktaran Eraslan, "Son günlerde popüler olan sosyal medya uygulamalarından biri de TikTok. Çin menşeli bir uygulama. Bir dakikalık, 15 saniyelik vidolarla insanların klip yaptığı, altında çok çeşitli filtre uygulamaları olan bir uygulama. Ancak özellikle canlı yayınlarda zararlı maddelerin kullanımı, küfür, argo konuşmalar ve özellikle cinsel içerikli birçok davranışların olduğu görülmekte. Bu yüzden TikTok kullanımına karşı anne ve babaların çocuklarının dijital ayak izlerini takip etmeleri oldukça değerli. Bir diğer problem de canlı yayında sanal para. Yani TikTok canlı yayınında kişiler birbirlerine sanal para verebilmekte. Bu da ne yazık ki çok istenmeyen, çok nahoş durumlara yol açabilmekte. Bu yüzden böylesi uygulamalara karşı herkes bu süreçte tedbirini almalı. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi bakanlıklarımıza da velilerimizi bilinçlendirme bağlamında büyük bir görev düşmektedir" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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