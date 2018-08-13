Kaza saat 15.00 sıralarında, TEM Otoyolu'nun Yeniçağa ilçesi mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Musa Yolcu idaresindeki 46 U 2626 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu sol şeritte bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayan otomobil, daha sonra taklalar atarak yolun sağ şeridinde bulunan bariyerlere saplandı. Kazada otomobilden savrulan anne Zeynep Yolcu (39) olay yerinde, bebeği Zeynep Sare Yolcu (1) ise hastaneye kaldırıldığı sırada ambulansta yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, araç sürücüsü Musa Yolcu ile otomobildeki çocukları Ahmet Hilmi Yolcu, Ayşegül Buse Yolcu ve Melike Nisa Yolcu ise yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bolu ve Gerede'deki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan otomobilin kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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