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        Haberler Bilgi Yaşam Taklit ve tağşiş olan ürünler listesi: Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! 12 Mart tağşiş ve taklit yapılan gıdalar hangisi?

        Taklit ve tağşiş olan ürünler listesi: Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! 12 Mart tağşiş ve taklit yapılan gıdalar hangisi?

        Tarım ve Orman Bakanlığı taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaları üretenleri ifşa ediyor. Gıdada taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen üreticilerinin ifşa listesi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sorgulama listesi gündemde yer alıyor. İşte, 2025 Tarım ve Orman Bakanlığı taklit, tağşiş listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 08:52 Güncelleme: 12.03.2025 - 09:30
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        Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncel olarak duyuruyor. Gıdada hilenin önüne geçmek için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti ve taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya devam ediyor. Son olarak yeni firmalar tağşiş ve taklit listesine eklendi. Peki 12 Mart taklit ve tağşiş olan firmalar neler?

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        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DUYURDU

        Taklit ve tahşiş gıdalar arasında özellikle peynir, sucuk, tereyağı, zeytinyağı, kaşar peyniri, kıyma ve çeşitli baharatlar bulunuyor.

        TARIM ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı listede yer alan bazı ürünler ve markalar şu şekilde;

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        SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜREBİLECEK OLAN GIDALAR İÇİN TIKLAYINIZ

        TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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