İzmir'in Karabağlar ilçesinde olay, 10 Ekim 2023'te, saat 22.00 sıralarında, Halide Edip Adıvar Caddesi’nde meydana geldi.

"TAŞI ELİNDEN ATMASAYDIM ŞU ANDA YAŞAMIYOR OLACAKTIM"

Şüphelinin konuşması ve giyimi düzgün olduğu için taksiye binen müşteriden şüphelenmediğini belirten Selim Keleş, "Müşteri, Gediz Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi. Fiyatı belirlemek için adresi sorunca Saat Kulesi'ne gitmek istediğini dile getirdi. 150 TL civarında tutacağını söyleyince önce tereddüt etti sonra arkaya oturdu. Konuşmasından ve giyimi düzgün olduğu için hiç şüphelenmedim. Gediz Mahallesi'nde karanlık bir ara sokakta inmek istediğini söyledi. Durdum taksinin ışığını açtığım sırada başıma taşla vurdu. Bir anlık sersemlik sonrası kendimi bir anlık toparlayıp, taşı elinden attım. Eğer taşı elinden atmasaydım şu anda yaşamıyor olacaktım ya da felç kalacaktım. Sonuna kadar davacıyım" ifadelerinde bulundu.

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"HAKİM VİDEOYU İZLETTİ, AYNI ANLARI TEKRAR YAŞADIM"

Sanığın duruşmada yalan söylediğini ileri süren Keleş, "Bir insan araca bindiğinde, elindeki poşetin içinde taş varsa amacı nedir? Bilerek, isteyerek, tasarlayarak gelmiş. Duruşmada hakim videoyu izletti, aynı anları tekrar yaşadım. Travmayı atlatamadım. Hala sokakta yürürken önüme arkama bakıyorum. İçimde olayı tekrar yaşayacakmışım gibi bir his var. Eskisi kadar çok değil ama arada bir rüyalarıma giriyor. Bu olay beni çok etkiledi" dedi.

"TEKRAR TAKSİCİLİK YAPMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Taksiciliği bıraktığını belirten Selim Keleş, "Başımdan geçen olaydan ve Oğuz kardeşimiz öldürüldükten sonra herkes taksicilik yapmaya çekinmeye başladı. Taksicilik yapmak istemediğini dile getirip ayrılanlar var. Şu anda taksicilik yapmıyorum, yapmayı da düşünmüyorum. Dava, iddianamede olay yaralama ve gasp olarak gösterildiği için ertelendi. Bilerek, tasarlayarak, isteyerek adam öldürmeye teşebbüs konmamış.

Mahkemede eklenmesini istedik, hakim kabul etti. Karşı tarafın avukatı da bu iddianamenin savunmasını hazırlamak için ekstra zaman istedi. Hakim de duruşmayı erteledi. Başka arkadaşlar yaşadıklarımı yaşamasın. Allah kimsenin başına vermesin. Şoför arkadaşlarımızın güvenliğini artırıcı tedbirlerin alınmasını istiyorum" diye konuştu.