Takside dehşet kamerada! Kaldırım taşıyla gasp girişimi! İzmir'de aracına binen A.T.'nin kaldırım taşıyla saldırısına uğrayan ve gasp edilmeye çalışılan 62 yaşındaki taksi şoförü Selim Keleş, tutuklanan zanlının kendisini öldürme niyetiyle hareket ettiğini öne sürdü. Keleş, yaşadıklarını anlattı. Dehşet anları araç kamerasına yansıdı

İzmir'de taksici Semih Keleş (62), taksisine 10 Ekim'de, Karabağlar ilçesindeki bir duraktan A.T'yi alarak hareket etti. Buca'ya gitmek istediğini belirten A.T, Gediz Mahallesi yakınlarında taksi şoförünü gasp etmeye çalıştı.

ARAÇTAN İNİP KAÇTI AA'da yer alan habere göre yanında bulunan kaldırım taşıyla Keleş'e saldırarak darp eden şüpheli, daha sonra araçtan inip kaçtı. Başından yaralanan Keleş, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı.

GASPÇI TUTUKLANDI Polise verdiği ifade doğrultusunda araç kamerasını inceleyen ekipler, A.T'yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. REKLAM

GASP ANI KAMERADA Öte yandan, taksi şoförüne gasp girişimi araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, A.T'nin kaldırım taşıyla S.K'nin başına vurması, darp etmesi ve paraları almaya çalışıp araçtan inerek kaçması yer aldı.

OLAYIN ŞOKUNU ATLATAMAMIŞ Gördüğü tedavinin ardından hastaneden taburcu olan Selim Keleş, olayın şokunu üzerinden hala atamadığını söyledi. Olay günü aracına binen A.T'nin kendisiyle gideceği yer konusunda pazarlık yapmasının ardından yola çıktıklarını belirten Keleş, "Elinde siyah poşet vardı ama ben fark etmedim. Temiz yüzlü olunca da arkaya oturmasında bir mahsur görmedim. Sonra giderken yol tarifi yaptı.

"KARANLIK SOKAKTA İNMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ" Onun tarifine göre gideceği yere götürdüm. Karanlık bir sokağa girdik. İnmek istediğini söyledi. Araçtaki lambayı açmaya çalışırken taşı kafama vurdu. Taşı alıp yere attım. Bu sefer yüzüme yumruk atmaya başladı. Ona müdahale etmeye çalıştım. Eğer dirençli olmayıp taşı elinden almasaydım ikinci darbesinde muhtemelen öldürecekti. O niyetle gelmiş zaten" diye konuştu. REKLAM Keleş, aracıyla bir süre kaçan şüphelinin peşinden gittiğini ancak kan kaybı nedeniyle halsiz düştüğünü belirterek duraktaki mesai arkadaşlarından yardım isteyip ambulansla hastaneye kaldırıldığını anlattı.

"SOKAĞA ÇIKMAYA KORKAR OLDUM" Bir süre çalışamayacağını belirten Keleş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an kafamda 7 dikiş var çalışacak durumum yok. Moralim bozuk. Hastaneye pansuman için gidip gelirken bile sağa sola bakıp, korkarak gidiyorum. Bende bir kompleks oluştu. Canımı alamadı ama hürriyetimi elimden aldı gibi hissediyorum. Rahat değilim, huzursuzum. Sokağa çıkmaya korkar oldum."