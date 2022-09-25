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Haberler Gündem 3. Sayfa Taksiciler, scooter sürücüsünü sopayla dövdü!
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İki taksici, tartıştıkları scooter sürücüsünü sopayla dövdü

Trafikteki tüyler ürperten saldırılara bir yenisi daha eklendi. Bu kez de Adana'da iki taksi şoförü, tartıştıkları scooter kullanıcısını sopayla dövdü

Taksiciler, scooter sürücüsünü sopayla dövdü!
Taksiciler, scooter sürücüsünü sopayla dövdü!
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DHA

Adana'da iki taksi şoförü, caddede bilinmeyen nedenle tartıştıkları scooter kullanıcısını sopayla dövdü. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sonlanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bülent Angın Bulvarı´nda scooter ile ilerleyen, ismi açıklanmayan bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldaki taksici ile tartışmaya başladı.

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Çevredeki başka bir taksicinin de olaya karışmasıyla tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Scooter kullanıcısı, kavgaya dönüşen tartışmada taksiciler tarafından sopa ve yumruklarla darp edildi. Sesleri duyanlar, evlerinin balkonundan taksicilere tepki gösterdi. O anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

Bir kişinin araya girmesiyle kavga sonlandı. Taksiciler ise bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayakta tedavi edilen scooter sürücüsü, daha sonra bölgeden ayrıldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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