Taksiciler, scooter sürücüsünü sopayla dövdü! 0:00 / 0:00

DHA

Adana'da iki taksi şoförü, caddede bilinmeyen nedenle tartıştıkları scooter kullanıcısını sopayla dövdü. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sonlanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. DHA'nın haberine göre olay, saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bülent Angın Bulvarı´nda scooter ile ilerleyen, ismi açıklanmayan bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldaki taksici ile tartışmaya başladı.

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ Çevredeki başka bir taksicinin de olaya karışmasıyla tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Scooter kullanıcısı, kavgaya dönüşen tartışmada taksiciler tarafından sopa ve yumruklarla darp edildi. Sesleri duyanlar, evlerinin balkonundan taksicilere tepki gösterdi. O anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.