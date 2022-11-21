Taksim'deki infial yaratan video paylaşımında 1 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik Taksim'deki infial yaratan video paylaşımında 1 gözaltı
ABONE OL

Taksim'deki infial yaratan video paylaşımına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı

Taksim İstiklal Caddesi'nde toplumda infial yaratacak tarzda video çekerek paylaşan 3 şüpheliden 1'i gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin 8 Kasım ve 10 Kasım tarihlerinde Türkiye'den ayrıldıkları belirlendi

Taksim'deki infial yaratan video paylaşımında 1 gözaltı
AA

İstiklal Caddesi'nde ellerindeki poşeti gösterip Arapça konuşma yaparak vücut diliyle toplumda infial yaratacak tarzda eylemde bulunan ve bunu sosyal medyada paylaşan 3 kişiden biri gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Taksim İstiklal Caddesi'nde 3 kişinin ellerindeki poşeti gösterip Arapça konuşma yaparak vücut diliyle toplumda infial yaratacak tarzda eylemlerde bulunduğu belirtildi. Tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldığı ve şüpheli A.A'nın Beyoğlu ilçesinde kaldığı otelde yakalandığı bildirildi.

Videoda yer alan kişilerin sosyal medya hesapları incelendiğinde, başka bir sosyal medya platformunda aynı görüntülerle aynı yerde ve aynı kıyafetlerle 6 Kasım'da video paylaşımı yaptıkları görüldüğü belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Her ne kadar görüntüler 13.11.2022 tarihinde İstiklal Caddesi üzerinde meydana gelen patlamayla alay eder gibi bir düşünce oluşturup toplumda infial yaratsa da videonun patlamadan önce 06.11.2022 tarihinde paylaşım yapıldığı görülmüştür. Ayrıca videoda görülen şapkalı şahıs F.R.’nın 08.11.2022 ve A.O.’nun 10.11.2022 tarihlerinde ülkemizden çıkış yaptıkları, bu sebeple ilgili videonun bilinen patlama olayıyla ilgili olmadığı anlaşılmıştır."

Açıklamada, yakalanan şüpheli A.A'nın adli makamlara sevk edildiği ve konu ile ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Amasya'da tiyatrocuları taşıyan minibüs kamyona çarptı: 3 ölü, 8 yaralı
GÜNDEM Tiyatrocuları taşıyan minibüs kamyona çarptı: 3 ölü, ...
Son dakika: Ege Denizi'nde 5,4 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM Ege Denizi'nde 5,4 büyüklüğünde deprem
Aydos Ormanı'nda çıkan yangın söndürüldü
GÜNDEM Aydos Ormanı'nda çıkan yangın söndürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Erzincan'da boğazı kesilmiş bir kişi, evinin ahırında ölü bulundu
GÜNDEM Boğazı kesilmiş bir kişi, evinin ahırında ölü bulundu
Diyarbakır´da maskeli saldırganlar kahveye ateş açtı: 3 yaralı
GÜNDEM Maskeli saldırganlar kahveye ateş açtı: 3 yaralı
Mersin'de otomobil devrildi: Anne ve 3 çocuğu yaralandı
GÜNDEM Otomobil devrildi: Anne ve 3 çocuğu yaralandı
Efsane, muhteşem ve büyük Black Friday indirimleri yaklaştı! 25 Kasım Black Friday indirimleri başladı mı?
GÜNDEM Black Friday indirimlerine son 5 gün!
Kocaeli'de şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı
GÜNDEM Kocaeli'de şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı
Yarın okullar açılıyor mu? 21 Kasım ara tatil mi bitti mi ve ikinci ara tatil ne zaman?
GÜNDEM Yarın okullar açılıyor mu? 21 Kasım ara tatil mi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.