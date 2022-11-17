Beyoğlu saldırısının şüphelileri adliyeye sevk edildi!

İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı zanlılar, emniyetten çıkarıldı.
4 POLİS MİNİBÜSÜNE BİNDİRİLDİLER
AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinde 4 polis minibüsüne bindirilen çok sayıda zanlı, zırhlı araçlar eşliğinde çevredeki hastanelere sağlık kontrolüne götürüldü.
O TERÖRİST DE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
49 şüpheli arasında patlayıcıyı olay yerine bırakan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır da bulunuyordu.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Terör şüphelileri sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü. Vatandaşlar, şüphelilere tepki gösterdi.
YORUMLAR