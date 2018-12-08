Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, 2018 yılının nasıl geçtiğini soran gazetecilere Şevval Sam, “Yoğun ve çok koşturmalı bir yıl geçti. Bu durumdan da çok memnunum. Ben zaten oturmayı çok sevmem. Kurtluyumdur biraz. Müzeyyen olsun, konserler ve dizi olsun çok verimli bir sene geçirdim diyebiliriz. İnşallah önümüzdeki yıl da böyle devam eder" dedi.

Şevval Sam, geçtiğimiz günlerde “Yasak Elma” dizisinin setinde düzenlenen sürpriz doğum günü kutlamasında, "Dileğim gereksiz varlıklardan kurtulmak" demişti. O cümleyi hatırlatan gazetecilere Sam, "Daha sonra konuşuruz. Şimdi kapıda beni bekliyorlar. Acil gitmem lazım" diyerek sorulardan kaçtı.

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