Talleres Cordoba - Rosario Central maçı öncesi rakamlar

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. Talleres Cordoba, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Rosario Central takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 01:00. Talleres Cordoba son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Rosario Central, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 235. İddaa'da Talleres Cordoba kazanır 1.85, berabere biter 2.80, Rosario Central kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Talleres Cordoba son hafta oynanan Rosario Central maçında 0-1 yenildi.

Rosario Central ise Talleres Cordoba karşılaşmasında 0-1 kazandı.

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