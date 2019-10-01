Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı ekonominin 3 yıllık yeni yol haritasını çizen Yeni Ekonomi Programı'ndan (YEP) inşaat sektörüne destek çıktı. Programa göre istihdam artışı için tamamlanmaya yakın inşaat projelerine finansman desteği sağlanacak. Böylece inşaat sektöründeki durgunluk kaynaklı istihdam kayıplarının azaltılması hedefleniyor.

İnşaat sektörü Şubat 2018'den bu yana istihdam kaybı yaşamıştı. Haziran ayına kadar sektörün toplam istihdam kaybı 691 bine ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre istihdam kaybı Haziran 2019'da durdu ve sektörde 16 dönem sonra istihdam 12 bin kişi arttı.

İNŞAATTA İSTİHDAM KAYBI HAZİRANDA DURDU

Bin kişi 2018 Ocak 2.218 Şubat 2.198 Mart 2.155 Nisan 2.098 Mayıs 2.050 Haziran 2.013 Temmuz 1.948 Ağustos 1.938 Eylül 1.898 Ekim 1.861 Kasım 1.806 Aralık 1.726 2019 Ocak 1.678 Şubat 1.661 Mart 1.607 Nisan 1.576 Mayıs 1.533 Haziran 1.545

*Mevsim etkisinden arındırılmış veri.

VARLIK FONU, ÜÇ İNŞAAT ŞİRKETİNİN İFM'DEKİ PAYLARINI SATIN ALDI

İnşaat sektörüne geçtiğimiz günlerde de destek sağlanmış, İstanbul Finans Merkezi projesinin bir türlü beklendiği şekilde ilerlememesi üzerine Türkiye Varlık Fonu (TVF),projenin yüklenicileri arasındaki üç şirket olan Ağaoğlu, İntaş ve YDA'nın yüzde 35'lik alana tekabül eden kısımda bugüne kadar yaptığı masrafları tazmin ederek haklarının tamamını devralmıştı.