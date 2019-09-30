SON DAKİKA!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) Hazine ve Maliye Bakanlığı Maliye Yerleşkesi'nde düzenlenen basın toplantısında açıkladı YEP ile 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlendi. Yeni Ekonomi Programı'nda büyüme hedefleri, 2019 yılı için yüzde 0.5, sonraki 3 yıl için yüzde 5'er olarak belirlendi. Enflasyon hedefleri, 2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8.5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4.9 oldu. 2020 yılında cari açığın milli gelire oranının yüzde 1.2. 2021'de yüzde 0.8 olacağı öngörüldü. 2019 yılında bütçe açığının GSYH'e oranı yüzde 2,9, 2020 için yüzde 2.9, 2021 için yüzde 2.5, 2022 için yüzde 1.5 hedeflendi. 2019 işsizlik hedefi yüzde 12.9, 2020 için yüzde 11.8, 2021 için yüzde 10.6, 2022 için yüzde 9.8 öngörüldü.



'DENGELENME HEDEFİMİZİ BAŞARIYLA UYGULADIK'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

Oldukça zor bir dönemde dengelenme sürecini başarıyla tamamladık.

Arjantin örneklerinin verildiği, IMF yalanlarının söylendiği bir dönemde saldırıları atlattık.

Hep olumlu hep ümitvar olduk. Yaşanılan süreçlerin geçici olduğuna inandık. Doğru hamlelerin sonunda kötümserliğin yerini, günün ilk ışıklarındaki iyimserliğe bırakacağına hep inandık.

İftiralarla, yalanlarla daha fazla saldırılar ama biz hiçbirine takılmadık. Milletimizle birlikte çok büyük bir badirenin etkilerini 1 yılda geride bıraktık.

'BU YILKİ PROGRAMIN ANA TEMASI 'DEĞİŞİM BAŞLIYOR'

Bu yılki programın ana temasına değişim başlıyor dedik. Ülkemizin bir üst lige çıkması zaruret haline gelmiş olan değişimi inanarak gerçekleştireceğiz.

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Hedeflere yapılacaklara geçmeden önce son dönemin analizini yapmak istiyorum

'YIL SONUNU POZİTİF BİR BÜYÜMEYLE KAPATMAYA HAZIRLANIYORUZ'

Kur ataklarının ardından resesyon beklentilerine rağmen kuvvetle muhtemelen yıl sonunu pozitif büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz

'CARİ AÇIKLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ BAŞARI ELDE ETTİK'

Cari açıkla mücadelede önemli bir başarı elde ettik. Yıllık bazda cari fazlada cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık.

2009 yılında neden bu kadar küçülürken neden cari fazla veremedik diye ben soruyorum.

'TÜKETİMDE DİPTEN DÖNÜŞÜ KISA SÜREDE GERÇEKLEŞTİRDİK'

Enflasyonda hem TÜFE hem ÜFE'de beklentilerin çok üzerinde performans ortaya koyduk. Tüketimde de dipten dönüşü çok kısa sürede gerçekleştirdik

'YILIN 2. YARISINDA ERTELENEN ÖZEL TÜKETİMDE DÖNÜŞ BEKLİYORUZ'

Yılın 2. yarısında ertelenen özel tüketimde dönüş bekliyoruz.

Kurda, faizlerde, hazine tahvillerde Türkiye en iyi performans gösteren ülkelerden biri oldu

'YUMUŞAK İNİŞİ SAĞLADIK'

Dengelenme dönemi kazanımlarını koruyacağız ve bunun ötesinde bir süre daha bu süreci sürdürdükten sonra değişim sürecini başlatarak programımızı 2. faza taşıyacağız

'2019'DA EYLÜL AYI İTİBARİYLE ÖNGÖRÜLEN 53 EYLEMİN 40'INI HAYATA GEÇİRDİK'

2019 yılında eylül itibarıyla 53 eylemin 40'ını, yüzde 75'5'unu hayata geçirdik. Diğer 13 eylemde de önemli ilerleme kaydettik.

'ENFLASYONU YÜZDE 5'İN ALTINA İNDİRMEK TEMEL HEDEFİMİZ'

Bu dönemde ekonomide temel mücadele alanlarımız başında enflasyon gelecek

Bir üst lige çıkmayı hedefliyorsak enflasyonu yüzde 5'in altına çekmeden çok zor.

'2019'U YÜZDE 12,1 ENFLASYONLA TAMAMLAMAYI ÖNGÖRÜYORUZ'

Yüzde 15.9 hedefi koymuştuk, 2019'u yüzde 12.1 enflasyon tahminiyle tamamlamayı hedefliyoruz.



'2020 ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 8,5, 2021 YÜZDE 6, 2022 YÜZDE 4,9'

'GIDA ÜRETİMİNİ ARTIRMAK İÇİN SULAMA VE SERA YATIRIMLARI TEŞVİK EDİLECEK'

Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında sulama yatırımı yapılacak.

Sera yatırımını teşvik edeceğiz.

'HAL YASASINI EN KISA SÜREDE GEÇİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ'

Hal ve perakende yasasını en kısa zamanda hayata geçirmeye taşıyacağız

'2020'DE CARİ AÇIK/MİLLİ GELİR ORANI HEDEFİ %1,2, 2021'DE %0,8'

2020 yılında cari açık milli gelir oranında yüzde 1,2 hedefliyoruz. 2021 hedefimiz yüzde 0,8

Lüks tüketim mallarının ithalatına yönelik tedbirlerimiz 2020 yılında da devam edecek

'2019 YILINI CARİ FAZLA VEREREK KAPATACAĞIZ'

Cari dengede Turizm Strateji Belgesi'nin de desteğini göreceğiz

'VARLIK FONU CARİ DENGEYİ GÜÇLENDİREN SABİT SERMAYE YATIRIMLARIYLA KATKI VERECEK'

Türkiye Varlık Fonu cari dengeyi güçlendiren sabit sermaye yatırımlarıyla bu sürece katkıda bulunacak

Bu yılki bütçe dengesinde program hedefinin biraz üzerinde kaldık. Ekonomideki yavaşlama etkili oldu.

'2019 BÜTÇE AÇIĞI/GSYH HEDEFİ %2,9, 2020 %2,9, 2021 %2,5, 2022 %1,5'

Bütçe açığı milli gelir oranında 2019 ve 2020 yılı hedefi yüzde 2,9, 2021 yüzde 2,5 ve 2022 yılında yüzde 1,5

'VERGİ REFORMUYLA BİRLİKTE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPIYORUZ'

Daha az kazanandan daha az, daha çok kazanandan daha çok vergi almak için düzenlemelere hazırlanıyoruz.

2019 büyüme hedefi yüzde 0,5, 2020 ve sonrası için ülkemiz için doğal büyüme hedefi olan yüzde 5'i hedefliyoruz

Ertelenen harcamaların devreye alınmasıyla birlikte piyasalarda beklenen canlanma artarak devam edecek.

Yılın 2. yarısından itibaren kapasite artırıcı yatırımlar görüyoruz

2019 İŞSİZLİK HEDEFİ %12,9, 2020 %11,8, 2021 %10,8, 2022 %9,8

2019 yılını yüzde 12,9 kapatmayı hedefliyoruz. İşsizlik hedefi 2020'de yüzde 11,8, 2021 yılında yüzde 10,8, 2022'de yüzde 9,8

'İSTİHDAM TEŞVİKLERİNİN ETKİ ANALİZİ YAPILACAK'

Finansal istikrarın sağlanması, dolarizasyonun azaltılması için çalışacağız. Kredi kanallarının açılmasını ve BİST'te yeni opsiyonlar sağlayacağız

'BANKACILIK İÇİN TEMİZ BİR SAYFA GÖRECEĞİZ'

Kredi kanallarının açılmasını sağlayacağız.

Kamu bankaları reform niteliğinde enstrümanlar geliştirdi

Finansal istikrarın sağlanması, dolarizasyonun azaltılması için çalışacağız.

Kredi kanallarının açılmasını ve BİST'te yeni opsiyonlar sağlayacağız

'İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'Nİ 2021 SONUNA DOĞRU DEVREYE ALACAĞIZ'

İstanbul Finans Merkezi'ni 2021 yılının sonuna doğru devreye alacağız

Değişim için etkin bir şekilde sahada olacağız.

'TÜRKİYE YENİ BİR EKONOMİK MODELE GEÇİYOR'

OVP RESMİ GAZETEDE YAYIMLANACAK

YEP ile 2020 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin süreç de belli bir noktaya getirilecek. Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, programın amaç ve öncelikleri esas alınacak. YEP ile uyumlu olmak üzere gelecek 3 yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleriyle hedef açık ve borçlanma durumu, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren Orta Vadeli Mali Plan da Resmi Gazete'de yayımlanacak.

İLK YEP 20 EYLÜL 2018'DE AÇIKLANMIŞTI

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından 20 Eylül 2018'de "Dengelenme, Değişim ve Disiplin" sloganıyla Yeni Ekonomi Programı (2019-2021) hazırlanmış, ekonomide dengelenme süreci vurgusu yapılmış ve yapısal reform adımları atılmıştı. Programda büyüme hedefleri 2019 için yüzde 2.3, 2020 yılı için yüzde 3.5 ve 2021 yılı için yüzde 5 olarak belirlenmişti. Enflasyon hedefleri ise 2019 için yüzde 15.9, 2020 yılı için yüzde 9.8, 2021 yılı için yüzde 6 olmuştu. Bütçe açığının GSYH'ye oranının 2019 yılı için yüzde 1.8, 2020 yılı için yüzde 1.9, 2021 yılı için yüzde 1.7 olması hedeflenmişti. İşsizlik oranı hedefleri de 2019 için yüzde 12.1, 2020 yılı için yüzde 11.9 ve 2021 yılı için yüzde 10.8 şeklinde sıralanmıştı.