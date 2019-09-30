İkinci ve sonraki konut alımlarına vergi artış sinyali geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 'Değişim Başlıyor' ana temasına sahip olan Yeni Ekonomi Programı'nda ikinci ve sonraki konut alımlarında vergileme ve kredi kullanımına ilişkin düzenleme ve uygulamaların üretken olmayan yatırımların cazibesini azaltma saikiyle gözden geçirileceği vurgulandı.

İMAR DEĞİŞİKLİKLERİNDEN KAYNAKLANAN DEĞER ARTIŞINA VERGİ GÜÇLENDİRİLECEK



Ayrıca imar değişikliklerinden kaynaklanan değer artışlarının vergilendirilmesine ilişkin mevzuat ve uygulamanın güçlendirileceği belirtildi.

'TAŞINMAZ DEĞERLEME SİSTEMİ KURULACAK'

Programa göre taşınmaz değerleme sistemi kurularak gayrimenkul envanteri tamamlanacak, gayrimenkul vergilendirme sistemi tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değerleri üzerinden alınmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek.