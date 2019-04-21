Edinilen bilgilere göre şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüs, Malatya'nın Darende ilçesinde arızalandı. Bunun üzerine tamir için Malatya'dan tamir ustası talep edildi. İHA'nın haberine göre, ustalar arıza yapan yolcu otobüsünü sanayi sitesi içerisinde bakıma aldı.

Bakım yapıldığı esnada krikoların kayması sonucu oluşan kazada otobüsün altında bulunan M.D., H.D., ve F.D. otobüsün altında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsün altında sıkışanları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan M.D., H.D. ve F.D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.