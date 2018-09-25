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HER BÖLÜMÜN AYRI MÜŞTERİSİ VAR

Büryanın "tarak", "kaşita", "balıksırtı" ve "kaburga" gibi kısımlarının olduğuna anlatan Murat Kayaalp, "Herkesin damak tadı ayrı olduğu için herkes farklı yerlerden istiyor. Biz de ona göre müşterilerimizin talebini yerine getiriyoruz." ifadelerini kullandı.