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        Haberler Gündem Güncel Tanju Özcan'dan 'ruhsatları iptal edilsin' talebi

        Tanju Özcan'dan 'ruhsatları iptal edilsin' çağrısı

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "At Yaylası, Pirahmetler ve Kızılağıl bölgelerinde verilen maden arama ruhsatlarının iptal edilmesi"ni istediklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 23:25 Güncelleme: 29.04.2024 - 23:26
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        Tanju Özcan'dan 'ruhsatları iptal edilsin' çağrısı
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        Bolu Belediye Başkanı Özcan, belediyede düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart seçimleri öncesi gündeme gelen “Pirahmetler sahasındaki 1200 hektarlık alanda bir firmaya 2021'de altın arama ruhsatı verildiği” haberleri üzerine araştırma yaptıklarını ifade etti.

        Konuyu araştırırken At Yaylası ve Kızılağıl bölgesinde de aynı büyüklükteki alanda maden arama ruhsatının verildiğini öğrendiklerini anlatan Özcan, bölgede 13 köyün yaylasının bulunduğunu aktardı.

        Fotoğraf: İHA

        RUHSATLARIN İPTAL EDİLMESİNİ TALEP ETTİ

        Maden arama çalışmalarının doğaya zarar vereceğini savunan Özcan, kuşkuların giderilmesi için ruhsatların iptal edilmesini talep etti.

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        Özcan, "Biz yalan söylüyorsak, yanlış bilgimiz varsa, 'Hayır kardeşim buralara böyle ruhsatlar verilmedi.' desinler." ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf: İHA

        At Yaylası ve Kızılağıl'ın belediyenin mücavir sahası içerisinde yer aldığını, Pirahmetler'i de bu alana almaya çalıştıklarını belirten Özcan, buralarda belirli yetkilerinin bulunduğunu, maden arama ruhsatı verilirken mücavir saha sahibi olan belediyeden de izin veya görüş istenmesi gerektiğini düşündüğünü sözlerine ekledi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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