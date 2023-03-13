Günlük hayatımızda tükettiğimiz birçok meyve, sebze ve tahılda bulunan Quercetin, antioksidan özelliği oldukça yüksek olan bir pigmenttir. Kanser, kalp hastalıkları, beyin hastalıkları konusunda önleyici rol üstlenir. İşte birçok faydası olan Quercetin hakkında bilinmesi gerekenler…