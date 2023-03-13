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Tansiyonu düşürüyor, enfeksiyonları önlüyor! İşte tüm hastalıklara şifa: Quercetin

Doğal bir pigment olan Quercetin, birçok meyvenin ve sebzenin içerisinde bulunur. Antioksidan ve antienflamatuar özellikleri sayesinde kronik hastalıklarla savaşır. İşte faydaları saymakla bitmeyen Quercetin özellikleri ve bulunduğu besinler…

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  • Tansiyonu düşürüyor, enfeksiyonları önlüyor! İşte tüm hastalıklara şifa: Quercetin

    Günlük hayatımızda tükettiğimiz birçok meyve, sebze ve tahılda bulunan Quercetin, antioksidan özelliği oldukça yüksek olan bir pigmenttir. Kanser, kalp hastalıkları, beyin hastalıkları konusunda önleyici rol üstlenir. İşte birçok faydası olan Quercetin hakkında bilinmesi gerekenler…
  • Tansiyonu düşürüyor, enfeksiyonları önlüyor! İşte tüm hastalıklara şifa: Quercetin

    QUERCETİN NEDİR?

    Quercetin, flavonoidler adı verilen bitki bileşiğine ait bir pigmenttir. Kuersetin, bitki kabuklarında yer alan kimyasal bir pigment olarak da adlandırılabilir.
  • Tansiyonu düşürüyor, enfeksiyonları önlüyor! İşte tüm hastalıklara şifa: Quercetin

    QUERCETİN FAYDALARI NEDİR?

    Quercetin faydaları şu şekildedir;

    Alerji semptomlarını azaltır,

    Nörolojik hastalıkları önler,

    Kanser ile savaşır,

    Kalp hastalıkları riskini azaltır,

    Enfeksiyonları önler,

    Kan basıncını dengeler,

    Tansiyonu düşürür,

    Bağışıklık sistemini güçlendirir,

    Metabolizmayı düzenler,

    Kollajen oluşumunu destekler,

    C vitamini depolar,

    Yorgunluğu azaltır.
  • Tansiyonu düşürüyor, enfeksiyonları önlüyor! İşte tüm hastalıklara şifa: Quercetin

    QUERCETİN NASIL KULLANILIR?

    Kapsül şeklinde takviye olarak alınacak olan Quercetin için, günde 1-2 kapsül, tercihen yemeklerden sonra su ile birlikte kullanılması önerilir. 

    Yeşil yapraklı sebzeleri bol miktarda tüketen biriyseniz, ideal günlük quercetin miktarı 500 mg olarak biliniyor. 

     

    **İlaç kullanan, hamile ya da emziren kişilerin doktora danışmadan quercetin kullanması önerilmez.**
  • Tansiyonu düşürüyor, enfeksiyonları önlüyor! İşte tüm hastalıklara şifa: Quercetin

    QUERCETİN HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

    Doğal antioksidan quercetinin en çok bulunduğu besin kaynakları soğan, elma, üzüm, çilek, turunçgiller, kiraz, brokoli, kapari, karabuğday, yeşil yapraklı sebzeler, fındık, siyah çaydır.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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