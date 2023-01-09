Tapu sahipleri dikkat! Bu tarihleri kaçıranlar ceza ödeyecek!

1319 sayılı Emlak Vergi Kanunu'na göre; Türkiye sınırları içerisinde yer alan binalar, arsalar ve araziler emlak vergisine tabi tutuluyor. Bu taşınmaz malların sahipleri ise bazı şartlar dışında emlak vergisini ödemekle yükümlüler. İşte tapu sahiplerinin dikkat etmesi gereken o tarihler...