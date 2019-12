Tarantino'nun son film Kill Bill 3 mü?

Bu yıl çektiği dokuzuncu filmi Once Upon a Time… in Hollywood'la Altın Küreler'de Komedi-Müzikal dalında En İyi Film ve En İyi Yönetmen adayı olan Quentin Tarantino, kariyerinin son filminin Kill Bill: Vol. 3 olabileceğini söyledi.

Quentin Tarantino

Onuncu filmini çektikten sonra kariyerini noktalayacağını söyleyen Tarantino'nun veda filminin ne olacağı uzun süredir sinema dünyasının en çok merak edilen konularından biri.

Bir Star Trek (Uzay Yolu) fanatiği olan usta yönetmenin son film olarak Kaptan Kirk'le Mr. Spock'lı bir 'Uzay Yolu' macerası çekeceği en çok dillendirilen iddialardan birisiydi.

Dün Andy Cohen Live adlı radyo programına konuk olan Quentin Tarantino, son filminin Kill Bill: Vol. 3 olabileceği sinyali verdi.

Tarantino, Kill Bill Vol.1-2'nin yıldızı Uma Thurman'la bir Japon restoranında buluşup Kill Bill: Vol. 3 hakkında konuştuklarını söyledi: "Kill Bill Vol.3'le ilgili bir fikrim var. The Bride (Thurman'ın oynadığı karakter) çok zorlu bir yoldan geldi. The Bride7a ne olduğuyla ilgili ilginç olabilecek bir fikrim var. Film kesinlikle masada ama çekilmesi için en az 3 yılı var..."

Tarantino bir süre önce son filmini çekmeden önce yazdığı kitabı bitirmek istediğini, bir tiyatro oyunu sahnelemeyi ve bir dizi çekmeyi planladığını açıklamıştı.