Prof. Dr. Reyhan Körpe, "Kırım Savaşı 1854-1856 yılları arasında olmuş. Günümüzde çok fazla bilinmese de 19'uncu yüzyılda Osmanlı tarihinin, Türk tarihinin en önemli olaylarından biri. Bu savaşa özellikle İngiltere'den çok sayıda, 100 binin üzerinde asker geliyor. Ve Osmanlılarla birlikte Ruslara karşı çarpışıyorlar. Fakat bu savaş 19'uncu yüzyılın silah teknolojisinde son derece ağır kayıpları olan bir savaş. Çok sayıda İngiliz askeri bu savaşta hayatını kaybediyor ve çok sayıda askerde yaralanıyor. İngiltere'de bu haberler duyulduğunda askerlerini iyileştirmek için hastaneler yapma gereği ortaya çıkıyor. Florence Nightingale bu amaçla İstanbul'a gelecek. Ayrıca İngilizler hem İstanbul'da hem de Çanakkale Boğazı yakınlarında çeşitli seyyar hastaneler inşa ediyorlar. Bu hastanelerden biri Güzelyalı'daki seyyar hastane. Yapımına 1856 yılında başlanıyor. İngiltere'de 19'uncu yüzyılda çok sayıda demir yolu, köprü ve Londra metrosunu da tasarlayan İngiliz mühendis Brunel'in prefabrik olarak tasarladığı, Londra'da hazırlatılan parçalar 8 Mayıs 1855 yılında 23 gemiyle Güzelyalı'ua getirtiliyor. Sahil kenarına 50 büyük baraka inşa ediliyor. Su kaynağı da İntepe'den temin ediliyor ve burada yaklaşık 1 yıl kadar bu hastane Kırım'da yer alınan İngiliz askerleri için kullanılıyor" diye konuştu.