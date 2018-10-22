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Tarihi medresenin altında 'gizli geçitler' bulundu! Haberi alan oraya koştu

Sivas’ta 1271 yılında yaptırılan ve kentin simgesi haline gelen Çifte Minareli Medrese’nin restorasyon çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkan gizli geçitler meraklıların akınına uğradı

22.10.2018 - 16:25 | Güncelleme: İHA

Sivas'ta 1271 yılında yaptırılan ve kentin simgesi haline gelen Çifte Minareli Medrese’nin restorasyon çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkan gizli geçitler vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

İHA'nın haberine göre Sivas Arkeoloji Müze Müdürlüğü tarafından İlhanlıların büyük veziri Sahip Şemseddin Cüveyni tarafından 1271 yılında yaptırılan Çifte Minareli Medrese'nin restorasyonu için çalışma başlatıldı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yürütülen çalışmalarda, daha önce bilinen gizli yer altı tünelinin ucu gün yüzüne çıkarıldı. Gizli tünelin girişinin bulunduğu haberleri meraklıların kazı alanına akın etmesine neden oldu.

"DUYANLAR GELİP BAKIYOR"

Tüneli merak edip kazı alanına giden ve Eskikale Mahallesi'nde 50 yılı aşkın süredir yaşayan Hamit Güler, kendisinin çocukluk döneminden beri tünelin varlığını bildiğini belirtip merakını gidermek için kazı alanına gittiğini söyledi.

Güler, "Bizim çocukluğumuzda biz buralarda oynarken tünelin buralarda olduğunu biliyorduk. Bir noktadan girip başka bir noktadan çıktığını biliyorduk. Alt geçitlerin olduğunu biliyordum ben. İnsanların dikkatini çekiyor şu an burası. İnsanlar televizyonlardan da izlemişler ve yeni duyanlar var. Toprağı görünce millet gelip bakıyor" dedi.

Metin Nur ise yaptığı açıklamada, "Burada gezerken fotoğraf çekiyorduk. Burada tarihi eserleri gördüm. Yer altında bir kazı yapmışlar bir bakayım dedim. İnsanlar buraya toplanmış bakıyordu bir bakayım dedim. O vasıtayla gelip inceledim. Güzel tarihi eserler var ve bu kuyular dikkatimi çekti" şeklinde konuştu.

 

 

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