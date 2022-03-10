Tarihi zirvenin yankıları! 0:00 / 0:00

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 15. gününde devam ederken, Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı gerçekleştirildi.

Tarihi Rusya-Ukrayna zirvesi dünya gündeminde de dikkatle takip edilirken, ABD medyasında zirve geniş yankı uyandırdı.

"İŞGAL ETMEDİĞİNİ İDDİA EDİYOR"

CNN, tarihi zirveye ilişkin, "Rus Dışişleri Bakanı yanlış bir şekilde Ukrayna'yı işgal etmediğini iddia ediyor" ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin başarısız olduğunu dile getiren CNBC, "Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler başarısız oldu ve her iki ülkenin dışişleri bakanları potansiyel bir ateşkes anlaşması üzerinde ilerleme kaydetmedi." dedi.

Washington Post, "Ukrayna-Rusya görüşmelerinde ilerleme yok" ifadelerini kullanırken, Bloomberg, "Ukrayna ve Rusya savaşı sona erdirme müzakerelerinde ilerleme sağlayamadı" başlığına yer verdi.

Wall Street Journal gazetesi, "Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları ateşkes anlaşmasına ulaşamadı" başlığını attı.

"UMUT IŞIĞI SÖNDÜ"

New York Times gazetesi tarihi zirveye ilişkin şu ifadeleri kullandı; "Ukrayna ve Rusya'dan üst düzey diplomatlar perşembe günü bir ateşkese varmak, hatta Ukrayna'da kötüleşen insani krizi hafifletmek için bir anlaşmaya varamadılar. Bu da Rusya'nın iki haftadır süren çatışmadan yakında geri çekilebileceğine dair bir umut ışığını söndürdü."

USA Today, "Ukrayna dışişleri bakanı, Rus mevkidaşı ile 24 saatlik ateşkesi görüştüğünü ancak ilerleme kaydetmediğini söyledi." ifadelerine yer verdi.

Fox News ise "Ukrayna Dışişleri Bakanı Rus mevkidaşı ile Türkiye'de görüştükten sonra konuştu" başlığını kullandı.



