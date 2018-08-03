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Seyide Tiryaki ise Kızkalesi'ne ilk kez tatile geldiklerinde çok beğenerek yazlık ev satın aldıklarını ifade ederek, "Buraya ilk geldiğimizde 'Buranın suyunu içen bir daha vazgeçemez' dediler. Dedikleri gibi de vazgeçemiyoruz. Burada 1994 yılında bir ev aldık. Her yaz dönemi de gelerek tatil yapıyoruz. Denizi ve kumu çok güzel. Çocuklar için ideal bir deniz ama, aması var. Bazen çok kalabalık olabiliyor. Yine de ben seviyorum." diye konuştu.