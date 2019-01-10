Tarım Bakanlığı personel ataması ne zaman yapılacak? Sorusu binlerce aday tarafından sıkça araştırılmaya devam ediyor. 10 bin 551 kişinin başvuruda bulunduğu atamaların henüz gerçekleşmemesi adayları da meraklandırmış durumda. Tarım Bakanı Pakdemirli geçtiğimiz aylarda Tarım Bakanlığı personel alımları ile ilgili, bakanlığının organizasyon yapısı belli olduktan sonra norm kadro çalışmasının da tamamlanacağını belirtti.

TARIM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK 2019?

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli geçtiğimiz yıl Kasım ayında norm kadro çalışmasını 2019 yılı ikinci çeyreğe kadar tamamlamayı hedeflediklerini dile getirerek, ihtiyaç olan yerlerde gerekirse ek bütçe alarak atama yapacaklarını söyledi. Ancak 2019 yılında yeni bir personel alımı yapılmayacak.

BAKAN PAKDEMİRLİ'YE ATAMA İLE İLGİLİ SORU ÖNERGESİ

CHP'li vekil Sarıbal, Tarım Bakanlığı personel atamasının ve yeni personel alımlarının yapılmasını talep ederek, Bakan Pakdemirli'ye 6 soru önergesi yöneltti.

İŞTE O SORU ÖNERGESİ

Neredeyse her seçim öncesi söz verildiği halde ziraat mühendisi, gıda mühendisi ve veteriner hekim atamaları bir türlü yapılmıyor. Bir önceki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 10 bin 551 kadro alınması için söz vermiş, sömz konusu kadroların Maliye Bakanlığı'ndan talep edildiğini açıklamıştı. Ancak, aradan geçen 9 ayda hiçbir alım olmadı.

Bu bağlamda;

1- Bakanlık bünyesinde ziraay mühendisi, gıda mühendisi ve veteriner hekim sayısı ne kadardır?

2-Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 20 bin personel ihtiyacı oladığu bilgisi doğru mudur?

3- 16 aydır kadro ataması yapmayan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ziraat mühendisi, gıda mühendisi ve veteriner hekim ihtiyacı ne kadardır?

4-2018 bütçesinde Tarım ve Orman Bakanlığına 3800 kadro bütçesi ayrılmasına rağmen bu atamaların da yapılmadığı biliniyor. Bu kadrolar neden şimdiye akdar atanmamıştır.

5-Bir önceki Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın söz verdiği 10 bin 551 kadro ne zaman atanacaktır?

6-Bakanlık ziraat mühendisi, gıda mühendisi ve veteriner hekim için yeniden kadro talebinde bulunmayı düşünüyor mu?

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