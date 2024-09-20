Tarım Kredi Kooperatif 3 ay faizsiz satış yapacak! Tarım Kredi Kooperatif kampanyası detayları
Tarım Kredi Kooperatif, çiftçilerin ihtiyacını karşılaması amacıyla sonbahar döneminde '3 Ay Faizsiz Tarımsal Girdi Satış Kampanyası' düzenleyeceğini açıkladı. Kampanya dâhilinde tohum ve gübre gibi malzemeler 3 ay faizsiz bir şekilde satılacak. İşte, Tarım Kredi Kooperatif faizsiz satış kampanya detayları, ödeme planı ve geçerlilik süresi...
Tarım Kredi Kooperatif, '3 Ay Faizsiz Tarımsal Girdi Satış Kampanyası' ile gübre, tohum, zirai ilaçta 3 ay faizsiz satış yapacağını duyurdu. Tüm şubelerde geçerli olacak kampanyaya karma hayvan yemi de dâhil edildi. İşte, Tarım Kredi Kooperatif faizsiz satış kampanya detayları, ödeme planı ve geçerlilik süresi...
TARIM KREDİ KOOPERATİF'TEN 3 AY FAİZSİZ SATIŞ
Tarım Kredi Kooperatif, kampanya süresince yapılacak kimyevi gübre, sıvı toz gübre, zirai ilaç ve tohum gibi üretimde yoğun olarak kullanılan tarımsal girdilerin satışlarında, üreticilere 3 ayı faizsiz olmak üzere 12 aya varan vadeli satış imkânı sağlayacak. Aynı şekilde, karma hayvan yemi satışlarında da 3 ay faizsiz satış yapılacak.
TARIM KREDİ KOOPRATİF FAİZSİZ SATIŞ KAMPANYASI TARİHLERİ
Kampanya, 21 Eylül ile 31 Ekim 2024 tarihleri arasında Türkiye genelindeki tüm şubelerde geçerli olacak.