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Tarım sezonunun yaşandığı son 8 aylık dönemde yağışlar yüzde 27 azaldı

Türkiye'de tarım sezonuna rastlayan Ekim 2020 ile Mayıs 2021 arasındaki 8 aylık dönemde yağışlarda normaline göre yüzde 27, bir önceki döneme kıyasla yüzde 25 azalma meydana geldi.

Tarım sezonunun yaşandığı son 8 aylık dönemde yağışlar yüzde 27 azaldı
AA

Türkiye'de tarım sezonuna rastlayan Ekim 2020 ile Mayıs 2021 arasındaki 8 aylık dönemde yağışlarda normaline göre yüzde 27, bir önceki döneme kıyasla yüzde 25 azalma meydana geldi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 1 Ekim 2020-31 Mayıs 2021 dönemini kapsayan 2021 Su/Tarım Yılı Alansal Yağış Değerlendirmesi Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, söz konusu dönemde yağışlar normalinin ve bir önceki dönem yağışlarının altında gerçekleşti.

Türkiye geneli 8 aylık kümülatif yağışlar normaline kıyasla yüzde 27, 2020 Su/Tarım Yılı yağışlarına göre yüzde 25 azaldı.

Bölge geneli yağışlarda ise Marmara haricindeki tüm bölgelerde normallerine ve bir önceki dönem yağışlarına göre yağış azlığı devam etti. Yağışlarda en fazla azalma yüzde 39 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde izlendi.

Kümülatif yağışlar Kuzey Ege, Bursa civarları hariç Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz sahil kesimi ile Giresun ve Kahramanmaraş çevrelerinde normallerinin biraz üzerinde, diğer tüm bölgelerde altında seyretti. Denizli, Erzurum'un kuzeyi, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağışlarda azalma oranı yer yer yüzde 40'ın üstüne çıktı.

İl geneli yağışlar en yüksek Rize'de, en düşük Kırıkkale'de görülürken, normallerine göre en fazla azalma ise yüzde 54 ile Mardin'de gerçekleşti.

2021 Su/Tarım Yılı'nın 8 aylık periyodunda ülkede en çok yağışlı gün, İstanbul, Batı ve Doğu Karadeniz, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir, Bilecik, Sakarya, Samsun, Giresun, Ordu çevrelerinde 100-125 gün aralığında gerçekleşti.

- Bölgelerde durum

Bölgeler bazında bakıldığında ise Marmara'da söz konusu 8 aylık dönemde yağışlar normalleri civarında seyrederken, bir önceki döneme göre yüzde 22 arttı.

Ege Bölgesi'nde yağışlar ise normaline göre yüzde 22, 2020 Su-Tarım Yılı dönem yağışına göre yüzde 6 azaldı.

Akdeniz Bölgesi'nde yağışlarda normaline göre yüzde 29, bir önceki döneme kıyasla yüzde 36 azalma gerçekleşti.

İç Anadolu Bölgesi'nde yağışlar normaline göre yüzde 36, bir önceki döneme bakıldığında yüzde 28 azalma kaydetti.

Yağışlar, Karadeniz Bölgesi'nde normaline göre yüzde 21, 2020 Su/Tarım Yılı dönem yağışına göre yüzde 13 azalış gösterdi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise yağışlar normaline ve 2020 Su/Tarım Yılı'nın aynı dönemine göre yüzde 34 geriledi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi yağışları da normaline göre yüzde 39, 2020 Su/Tarım Yılı dönem yağışına kıyasla yüzde 49 azaldı.

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