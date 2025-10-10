Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Tarım ve Orman Bakanlığı 200 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, kadro-branş dağılımı nasıl olacak? Resmi Gazete'de yayımlandı!

        Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

        Tarım ve Orman Bakanlığı, 200 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; 26 mühendis, 41 veteriner hekim, 25 koruma ve güvenlik görevlisi, 108 destek personeli olmak üzere toplamda 200 personel alımı yapılacak. Yayımlanan ilanın ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı 200 personel alımı şartları ve başvuru tarihleri gündemi meşgul eden konular arasında yer aldı. Peki, "Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?" İşte Tarım ve Orman Bakanlığı 200 personel alımı başvuru takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 21:45 Güncelleme: 11.10.2025 - 07:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurularında geri sayım başladı. Alımda, 2024 yılı KPSS puanları göz önünde bulundurulacak. Alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar asil, 3 katı kadar yedek aday belirlenecek. Adaylar başvurularını, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifresiyle yapılabilecek. Peki, "Tarım ve Orman Bakanlığı 200 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, kadro-branş dağılımı nasıl olacak?" İşte detaylar...

        2

        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

        Tarım ve Orman Bakanlığı, 200 sözleşmeli personel alımı yapıyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığı başvuruları 13-24 Ekim tarihleri arasında saat 23:59'a kadar yapılabilecek.

        3

        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Belirtilen süre içinde Kariyer Kapısı haricinde şahsen, posta yoluyla vb. şekilde yapılan başvurular ve eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

        Kariyer Kapısı üzerinden alımı yapılacak sözleşmeli personelin unvan bazında dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

        4

        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

        26 mühendis, 41 veteriner hekim, 25 koruma ve güvenlik görevlisi, 108 destek personeli olmak üzere toplam 200 personel alımı yapılacak.

        5

        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve

        (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

        - Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir.

        Bahsi geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanamazlar. Ek 1. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmeli pozisyonlarda çalışanların bu kılavuzda ilan edilen aynı pozisyonlara yerleştirilmiş olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.

        - Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

        - Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı (Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlar dahil) olmaları gerekmektedir.

        - Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adayların ilgili puan türünden en az 50 puan almış olması gerekmektedir.

        - Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar ve 65 yaşını doldurmuş olanlar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atamaları yapılmayacaktır.

        - Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılanlar yerleştirme için başvuru yapmamalıdır. Bu durumdaki adayların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atamaları yapılmayacaktır.

        - Ataması yapılacak personelin görev yerleri Tarım ve Orman Bakanlığı taşra birimleridir. Adaylar, taşra birimlerini Tarım ve Orman Bakanlığının kurumsal internet (https://www.tarimorman.gov.tr/ sitesinden inceleyebilirler.

        - Kılavuzda yer alan pozisyonların yerleri il, ilçe ve kuruluş düzeyinde gösterilmekte olup ilçe düzeyinde gösterilen pozisyonlara yerleştirilen adaylar bu ilçelerde; il düzeyinde gösterilen pozisyonlara yerleştirilenler ise kurumun ihtiyaçlarına göre o il ve il dâhilindeki ilçelere; kuruluş müdürlükleri düzeyinde gösterilen pozisyonlara yerleştirilen adaylar kuruluş müdürlüklerine atanabileceklerdir.

        - Yerleştirmesi yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı GüvenlikSoruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.

        - Bakanlığımız gerekli hallerde ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        "Provokasyonun olmaması gerekiyor"
        "Provokasyonun olmaması gerekiyor"
        Trump duyurdu: Çin'e yüzde 100 vergi
        Trump duyurdu: Çin'e yüzde 100 vergi
        At izi ele verdi!
        At izi ele verdi!
        Aslıhan'ın ölümü davasında yeni gelişme
        Aslıhan'ın ölümü davasında yeni gelişme
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        Hamas ve Filistinli gruplardan açıklama
        Hamas ve Filistinli gruplardan açıklama
        MİT Başkanı Kalın gündemi değerlendirdi
        MİT Başkanı Kalın gündemi değerlendirdi
        Dört büyüklerden dev borç!
        Dört büyüklerden dev borç!
        Gazze'ye dönüş başladı
        Gazze'ye dönüş başladı
        Öldürdükten sonra yaktı: Hiçbir şey hatırlamıyorum
        Öldürdükten sonra yaktı: Hiçbir şey hatırlamıyorum
        "Bazı ülkeler nükleer deneme yapmaya hazırlanıyor"
        "Bazı ülkeler nükleer deneme yapmaya hazırlanıyor"
        "Çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız!"
        "Çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız!"
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!