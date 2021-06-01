Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçinin 2021 – 2022 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde dün işçi sendikası konfederasyonları tekliflerini hükümete sundu. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortaklaşa belirlediği teklif metni Ramazan Ağar ve Osman Yıldız tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e teslim edildi. Hükümet ve kamu işveren sendikaları teklifleri değerlendirdikten sonra karşı teklif hazırlayacaklar.

İki konfederasyonun ortak teklifinde taban ücreti oluşturan en düşük aylık brüt çıplak ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, bu rakamın üzerine işyerinde 5 yıldan fazla kıdemi bulunan işçilere her yıl için 35 TL kıdem zammı uygulanması istendi. İşçilerin ücretlerine bu şekilde çekme ve kıdem zammı uygulandıktan sonra birinci yıl birinci altı ay için yüzde 20 oranında ücret zammı yapılması, sonraki 6’şar aylık dönemlerde ise tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artışına yüzde 3 refah payı eklenmesi öngörüldü.

İşçi sendikaları 2019 yılında toplu iş sözleşmesi masasına oturduklarında işçilerin sadece yüzde 10’u asgari ücret düzeyinde ücret alıyordu. Taşerondan gelen işçilerden dolayı bu yılki toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanırken işçilerin yaklaşık yarısı asgari ücretlilerden oluşuyor. İşçi sendikaları bir yandan taşeron işçilerin ücretlerini iyileştirmek, diğer yandan 20 – 30 yıllık eski işçilerin kazanımlarını korumak için mücadele edecekler.

Taşerondan gelen işçilerin ücretleri, kadroya geçtikten sonraki dönemde asgari ücretin üzerine sadece yüzde 4 artış aldıkları için önemli ölçüde aşındı. Toplu iş sözleşmesiyle taşeron işçilerin ücretlerinde üç yolla iyileştirme yapılması hedefleniyor. Taban ücretin 4800 liraya çıkartılması; yemek parası, giyim yardımı, aile ve çocuk yardımı, bayram ve yol yardımı gibi kalemlerden oluşan sosyal yardımlarda eşitlik sağlanması ve daha önceki 52 günlük ilave tediyeye ek olarak 60 gün ikramiye verilmesi amaçlanıyor. Bu yollarla taşerondan gelen işçilerin ücretlerinin önemli ölçüde iyileştirilmesi öngörülüyor.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in taleplerini alan hükümet ve kamu işveren sendikası öncelikle taleplerin maliyet hesabını çıkartacak. Ardından karşı teklifte bulunacak. Görüşmelerin haziran ayı boyunca sürmesi ve pazarlıkların 20 Temmuz’daki Kurban Bayramı öncesinde tamamlanması hedefleniyor.

“ZORUNLU EMEKLİLİK KALDIRILSIN”

Taşerondan gelen işçilerin ücretlerdeki erimenin yanı sıra önemli başka sorunları da bulunuyor. Bu sorunların başında ise zorunlu emeklilik ve tayin terfi yapamamaları geliyor.

Taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca, 2018’de kadroya alınan taşeron işçiler, asgari emeklilik koşullarını yerine getirdiklerinde re’sen emekliye sevk ediliyorlar. Taşeron işçilerin bu sorunlarını Habertürk olarak geçmişte birçok defa gündeme getirdik. 1991 – 1992 yıllarında sigortalı çalışmaya başlayan taşeron işçilerden bu yıl kadınlar 48 – 49, erkekler ise 52 – 53 yaşlarında zorunlu olarak emekli ediliyorlar. Eski kadrolu işçiler 62 - 63 yaşında çalışmaya devam ederken kendilerinin bu yaşlarda emekliliğe zorlanmasına itiraz eden işçiler, kadroya geçtikten sonra rahat etmeyi beklerken şimdi de zorunlu emeklilik dolayısıyla mağduriyet yaşadıklarını belirtiyorlar.

KHK’ya göre, taşerondan gelen işçiler eğitim durumlarına bakılmaksızın kadroya geçirildikleri pozisyonda çalışmaya devam ediyorlar. Yüksekokul veya fakülte bitirmiş olsalar da geçmişte hizmetli olarak çalışmaya başlamışlarsa o kadroda çalışmak zorundalar.

Taşerondan gelen işçilerin bir başka sorunu da eş durumu dahil hiçbir gerekçeyle nakil yaptıramıyor olmaları.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ücret pazarlığının yanı sıra bu konularda da pazarlık yürütülecek. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak teklifinde re’sen emekliliğin önlenmesi için gerekli yasal düzenleme yapılması, hastalık, eş gibi zorunlu nedenlerle iş ve işyeri değişikliği yapabilmeleri, gerekli durumlarda tayin hakkı verilmesi de bulunuyor. Sendikalar, işçilerin yaşlılık aylığı almaya hak kazansalar bile Anayasanın eşitlik ilkesi çerçevesinde diğer kamu işçileri gibi istekleri halinde çalışmaya devam edebilmesini talep ettiler.

KAPSAM DIŞINDAKİ TAŞERON İŞÇİLERE KADRO

İki konfederasyonun ortak talepleri arasında 696 Sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan işçilerin kadroya alınması da yer alıyor. Halen KİT’lerde ve diğer kamu kurumlarında, bazı özel bütçeli kuruluşlarda, danışmanlık – yapım işi – çağrı merkezi gibi ihaleli işlerde taşeron olarak çalıştırılmaya devam edilen işçilerin yasal düzenleme yapılarak daimi işçi kadrosuna alınması ve böylece kamudaki taşeron uygulamasının tamamıyla sona erdirilmesi talebinde bulundular.

Kumu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan geçici işçilerin de daimi işçi kadrosuna alınmasını istediler.