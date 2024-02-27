Tatlı bir sürpriz: Evde kolayca yapabileceğiniz şans kurabiyesi

Evde kolayca yapabileceğiniz şans kurabiyeleri tarifiyle tatlı bir sürprize hazır olun! Basit malzemelerle lezzetli kurabiyeler yapın ve içlerine gizlediğiniz notlarla sevdiklerinize şans ve mutluluk dağıtın. İşte sizin için lezzetli ve basit şans kurabiyesi tarifi!