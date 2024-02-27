Tatlı bir sürpriz: Evde kolayca yapabileceğiniz şans kurabiyesi
Lezzetli bir sürpriz hazırlamak artık çok kolay! Evde basit malzemelerle yapabileceğiniz şans kurabiyeleri, her ısırıkta tatlı bir heyecan sunuyor. İşte, evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz şans kurabiyesi tarifi!
Evde kolayca yapabileceğiniz şans kurabiyeleri tarifiyle tatlı bir sürprize hazır olun! Basit malzemelerle lezzetli kurabiyeler yapın ve içlerine gizlediğiniz notlarla sevdiklerinize şans ve mutluluk dağıtın. İşte sizin için lezzetli ve basit şans kurabiyesi tarifi!
ŞANS KURABİYESİ YAPILIŞI
MALZEMELER (10 porsiyon için)
2 yumurta akı
Yarım çay kaşığı vanilya özü
Yarım bardak (60 gr) çok amaçlı un
Yarım bardak (100 gr) şeker
1 tutam tuz
3 yemek kaşığı su
HAZIRLANIŞI
Fırını önceden 220 derecede ısıtın.
Yumurta aklarını ve vanilya özünü orta boy bir kaseye ekleyin ve bir çırpma teli veya el mikseri kullanarak köpürene kadar yaklaşık 1 dakika çırpın.
Unu, şekeri ve tuzu ince gözenekli bir elek ile eleyin.
Bir spatula kullanarak, macun kıvamına gelene kadar yavaşça hamurun içine ekleyin.
Hamur pürüzsüz hale gelinceye ve spatula alındığında şeritler halinde düşene kadar her seferinde 1 çorba kaşığı su ekleyin.
Silpat kaplı bir fırın tepsisine 1 çorba kaşığı hamur koyun ve 7 cm daire şeklinde yayın.
Silpatta yalnızca iki daire kaldığından emin olarak, bir çorba kaşığı daha hamurla aynı işlemi tekrarlayın.
Kenarları kahverengi olana kadar yaklaşık 8 dakika pişirin.
Çabuk çalışarak, kurabiyeleri tavadan çıkarmak için bir spatula kullanın.
Ortasına isterseniz fal ekleyin, kurabiyeleri ikiye katlayın, ardından düz tarafını fincanın ağzına yerleştirin ve kenarlarını fal kurabiyesi şeklinde katlayın.
Katlanmış fal kurabiyelerini şekillerini koruyabilmeleri için soğuyuncaya kadar mini muffin kalıbına yerleştirin. Kalanlar için aynı şekilde tekrarlayarak devam edin.
Afiyet olsun!
Kaynak: Tasty
Fotoğraf kaynak: YouTube