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Tayland'da zamana karşı yarış: Donanma gemisi alabora oldu, kurtarma çalışmaları sürüyor!

Tayland'da içinde 105 kişinin bulunduğu donanma gemisi dün sabah saatlerinde alabora olmuştu. Yetkililer 30 kişiyi kurtarmak için zamana karşı yarış veriyor

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Reuters
  • Tayland'da zamana karşı yarış: Donanma gemisi alabora oldu, kurtarma çalışmaları sürüyor!

    Tayland'da 105 kişilik mürettebatı bulunan donanma gemisi, dün sabah saatlerinde fırtına sırasında alabora oldu. Gemideki 75 kişi kurtarılırken  yetkililer, 30 kişiyi kurtarmak için zamana karşı yarış veriyor.

     
  • Tayland'da zamana karşı yarış: Donanma gemisi alabora oldu, kurtarma çalışmaları sürüyor!

    Donanmadan yapılan açıklamada, geminin, pazar gecesi fırtına sırasında Tayland Körfezi'nde alabora olarak battığı ifade edilmişti. Fırtınada gövdesi su alan geminin, elektrik sistemindeki kısa devre nedeniyle battığı aktarıldı.
  • Tayland'da zamana karşı yarış: Donanma gemisi alabora oldu, kurtarma çalışmaları sürüyor!

    Koramiral Pichai Lorchusakul, "Can yelekleri, cankurtaran simidi ve yüzme kabiliyetleri düşünüldüğünde 48 saatimiz var. Elimizden geleninin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.
  • Tayland'da zamana karşı yarış: Donanma gemisi alabora oldu, kurtarma çalışmaları sürüyor!

    Yetkililer, gemideki bir kişinin 10 saat yüzdükten sonra bulunduğunu ve bilincinin açık olduğunu belirtti.
  • Tayland'da zamana karşı yarış: Donanma gemisi alabora oldu, kurtarma çalışmaları sürüyor!

    HTMAS Sukhotai isimli donanma gemisi, Prachuap Khiri Khan vilayetine bağlı Bang Saphan ilçesi kıyısının sadece 32 kilometre açığındaki sularda devriye gezerken fırtınaya yakalanmışt
  • Tayland'da zamana karşı yarış: Donanma gemisi alabora oldu, kurtarma çalışmaları sürüyor!

*Haberin görselleri AA ve Asociated Press tarafından servis edilmiştir.

 

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