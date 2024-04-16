INSTAGRAM'DAN SWIFT'E ÖZEL TASARIM

Yeni albüm tarihi olan 19 Nisan'a sayılı günler kala, Swift'in Instagram hesabında yeni bir tasarıma gidildi. Albüme dair bir geri sayım oluşturuldu. Albümün çıkmasına ne kadar kaldığını merak eden hayranlar, Swift'in hesabına girip ekranı yukarıdan aşağıya çekebilir.