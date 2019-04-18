ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS),Hualien’in kuzeydoğusunda meydana gelen depremin yerin 20 km altında meydana geldiğini belirtti.

Tayvan Merkez Hava Bürosu da depremin 6.1 büyüklüğünde olduğunu açıklarken, başkent Taipei'de ise metronun geçici olarak hizmet dışı bırakıldığını belirtti.

Öte yandan deprem de can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.