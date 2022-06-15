60'sından sonra üniversiteli oldular 0:00 / 0:00

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde (MTÜ) açılan "Tazelenme Üniversitesi"ne başlayan 60 yaş üstü 30 kadın ve erkek, çevresindekilerin "Bu yaştan sonra üniversite mi olur?" söylemlerine karşın okula gitmekten geri durmuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün aktif ve sağlıklı yaşlanma perspektifiyle hayat boyu öğrenme kapsamında yürüttüğü temel çalışmalardan biri olan, 60 yaş ve üzeri bireylerin aktif, sağlıklı yaşam sürmesinin desteklendiği "60+ Tazelenme Üniversitesi" projesi, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk olarak Malatya Turgut Özal Üniversitesinde hayata geçirildi.

Eğitim-öğretim dönemi 3 Haziran'da başlayan "Tazelenme Üniversitesi"'ne haftanın 2 günü gelen 60-86 yaş aralığındaki 30 kadın ve erkek, ders öncesinde uzmanların gözetiminde kültür ve fizik hareketleri yapıyor.

Daha sonra amfiye geçen yaşlılar, sağlıklı beslenme, aşçılık, tamirat, atölye çalışmaları gibi çeşitli derslerden oluşan eğitim alıyor.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, AA muhabirine, "Tazelenme Üniversitesi" ile ruhu yaşlanmamış "genç yaşlılar"ın diğer öğrencilerle ortak ders aldığını belirtti.

Kovid-19 salgını sürecini evlerinde geçiren yaşlılar için bunun bir motivasyon kaynağı olmasını arzu ettiklerini vurgulayan Karabulut, gençler için de yaşlılarla vakit geçirmenin manevi bir huzur sağlayacağını, "Z kuşağı" da denilen yeni neslin sosyal medyadan uzaklaşıp manevi değerlere yönelmesinin, büyüklerine saygıyı, hürmeti öğrenmelerinin proje ile sağlanacağını söyledi.





Karabulut, yaşlıların evde oturup canlarının sıkılmasından öte üniversite sıralarında, gençlerden, hocalardan nasıl beslenmeleri gerektiğini öğreneceğini aktararak, "Kadınlar evde ufak tefek tamiratlarını yapabilsin istiyoruz, amcalarımızla da meşguliyet terapisinde örgü örmekten, makrome tarzı el işleri yapmaya kadar etkinlikler yapacağız. Bu etkinliklerin Alzheimer hastalığını önlediğine dair makalelerin olduğunu biliyoruz." dedi.