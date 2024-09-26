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        Haberler Spor Basketbol TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ziyaret - Basketbol Haberleri

        TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ziyaret

        Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Kulübüne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 20:19 Güncelleme: 26.09.2024 - 20:19
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        Türkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ziyaret
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        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Kulübüne ziyarette bulundu.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "TBF seçiminde başkan adayı olan Hidayet Türkoğlu, kulübümüze bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette başkanımız Ali Koç, genel sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan ile basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyelerimiz Sertaç Komsuoğlu ve Mustafa Kemal Danabaş yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

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