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TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin ile telefonda görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile telefonda görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin ile telefonda görüştü
AA

Şentop, görüşmede, kardeş Kazakistan halkının geride kalan Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Dünyanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler yaşadığını belirten Şentop, salgında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalara şifa diledi. Salgının, bir sonraki bayramda bütünüyle ortadan kalkması temennisinde bulunan Şentop, "Kovid-19 salgınına karşı geliştirdiğiniz yerli aşının nisan ayı sonu itibarıyla kullanılmaya başlandığını öğrendim ve bu aşının bir kısmının Türkiye'de şişeleneceğini bilgisi var bizde. Bu alandaki başarınızı canı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şentop, dost ve kardeş Kazakistan'ın, Türk milletinin gönlünde müstesna bir yeri olduğuna işaret ederek "İkili ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi için devlet başkanlarımızın, bizlerin her seviyede kararlılık göstermesi memnuniyet verici." dedi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesinin (TÜRKPA),parlamentolar arasında uluslararası meselelerde ortak perspektifler geliştirmek ve ortak çözümler üretebilmek için faydasını gördükleri bir platform olduğuna değinen Şentop, TÜRKPA'nın faaliyetlerinin düzenli şekilde devam ettirilmesini önemsediklerini söyledi.

TÜRKPA 10. Genel Kurulu'nun Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da yapılacak olmasının kendisini memnun ettiğini belirten Şentop, şöyle devam etti:

"Evvelce görüştüğümüz gibi inşallah sonbahar aylarında, bu toplantıyla beraber eş zamanlı olarak ben de Kazakistan'a resmi ziyaretimi gerçekleştirmeyi arzu ediyorum. En kısa zamanda Türkistan'da görüşmek, yüz yüze istişarelerde bulunabilmek temennisiyle geçmiş Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Kazakistan Meclisi'nin değerli üyelerine en iyi dileklerimi, selamlarımı iletiyorum. Allah bizleri nice bayramlara sağlık ve afiyetle eriştirsin."

- "Dostluğunuz bizim için son derece önemli"

Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin, Türk halkının ve TBMM üyelerinin, Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek bayramın Türk milletine huzur ve refah getirmesini temenni etti.

Türkiye ile Kazakistan arasında asırlara dayanan tarihi ilişkilerin bulunduğunu hatırlatan Nigmatulin, "Dostluğunuz bizim için son derece önemli. Güzel bir örnek. Pandemi süreci yönetiminde de birlikteyiz. Bu bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Nigmatulin, Meclis Başkanı Şentop'u TÜRKPA 10. Genel Kurulu için Kazakistan'a davet ederek "Bir araya geldiğimizde yalnızca çok yönlü ilişkilerimizin geleceğini değil, aynı zamanda aramızdaki kardeşliği, dostluğu dünyaya göstereceğiz." diye konuştu.

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