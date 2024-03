TBMM Başkanvekili Adan: Her insanımızı, her vatandaşı kardeş kabul edenlerin kazanması lazım

TBMM Başkanvekili Adan: Her insanımızı, her vatandaşı kardeş kabul edenlerin kazanması lazım TBMM Başkanvekili Adan, "Türkiye'de yaşayan her insanımızı Diyarbakır'dan Edirne'ye kadar her vatandaşı kardeş kabul edenlerin Türkiye'de kazanması lazım. Ayrımcıların bizi değişik çatışmalara, sürüklemek isteyenlerin nefesinin kesilmesi lazım" dedi

