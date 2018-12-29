Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının NATO'nun Afganistan'da icra ettiği Kararlı Destek Misyonu ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesi için TBMM kararıyla Cumhurbaşkanına verilen izin süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM Genel Kurulunda 25 Aralık'ta kabul edilen tezkere doğrultusunda Cumhurbaşkanına verilen izin süresi 6 Ocak 2019 tarihinden itibaren 2 yıl daha uzatıldı.

TBMM tarafından 6 Ocak 2015'te kabul edilen hükümete izin verilmesine ilişkin karar, TSK unsurlarının NATO'nun Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesinin yanı sıra yine aynı amaçlara yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerinin söz konusu misyona katılmak için Türkiye üzerinden Afganistan'a intikali ile geri intikali kapsamında Türkiye'de bulunmasını ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılmasını öngörüyor.

NATO ile devlet ve hükümet başkanlarının 4-5 Eylül 2014 tarihlerinde Galler Zirvesi'nde, Afganistan'da ISAF'ın bitiminden sonra muharip olmayan Kararlı Destek Misyonu'nun başlatılması için karar aldıkları anımsatılan tezkerede, söz konusu misyonun ülke genelinde güvenliği sağlayan Afgan Milli Savunma ve Güvenlik Kuvvetlerine (ANDSF) eğitim, yardım ve danışmanlık desteği verdiği değerlendirmesinde bulunuldu.

Afganistan ile köklü kardeşlik ve dostluk ilişkileri bulunan Türkiye'nin, Afganistan'ın milli birliğini, bütünlüğünü ve bağımsızlığını her zaman desteklediğine işaret edilen kararda, "Cumhuriyet tarihinin en büyük dış yardım programlarından birini Afganistan'da yürütmekte olan ülkemiz, halihazırda 3 Ocak 2017 tarihli ve 1133 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı uyarınca söz konusu misyona katkıda bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Nato Devlet ve Hükümet Başkanlarının 11-12 Temmuz 2018 tarihleri arasında Brüksel Zirvesinde gerçekleştirdiği toplantıda Afganistan'da uzun süreli güvenlik ve temini için bağlılıklarını yinelediklerini belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Bu mülahazalar ışığında huzur, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tespit olunacak şekilde, TSK unsurlarının NATO'nun Afganistan'da icra etmekte olduğu Kararlı Destek Misyonu ve devamı kapsamında yurtdışına gönderilmesi, aynı amaçlara yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin anılan Misyona katılmak amacıyla ülkemiz üzerinden Afganistan'a intikali ile geri intikali kapsamında Türkiye'de bulunması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için, 6 Ocak 2015 tarihli ve 1079 sayılı TBMM kararı ile verilen ve 3 Ocak 2017 tarihli ve 1133 sayılı TBMM kararı ile uzatılan izin süresinin 6 Ocak 2019 tarihinden itibaren 2 yıl daha uzatılmasına Anayasanın 92'nci maddesi uyarınca TBMM Genel Kurulun 25 Aralık 2018 tarihindeki 40'ıncı birleşiminde karar verilmiştir."

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