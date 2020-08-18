Reuters

Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları kapsamında geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama yüzde 11.3 basit faizden 10 milyar TL fonlama sağladı.

TCMB bugün miktar yöntemiyle repo ihalesi de açmazken bankalararası para piyasasında bankaların gecelik vadede borç alabilme limitlerini de düşüreceğini açıkladı.

Bankacılar ilgili adımlarla TCMB'nin piyasaya yüzde 11.25 seviyesindeki geç likidite penceresi (GLP) fonlamasına yönelme konusunda mesaj verdiğini belirttiler.

Ek sıkılaştırma adımlarına devam eden TCMB'nin piyasaya sağladığı ortalama fonlama maliyeti CBTWACF= 16 Temmuz'da politika faizinin 90 baz puan altına yani yüzde 7.34'e kadar gerilemişti. TCMB son adımlarıyla fonlama maliyetini dün itibarıyla yüzde 9.17'ye yükseltti.

Ortalama fonlama maliyetinde yükselişin bugün de devam etmesi yarın ise daha da belirginleşmesi bekleniyor.

Geneneksel yöntemli repo ihalesinde faiz oranı piyasa tarafından belirleniyor. TCMB'nin likidite sıkılaştırma adımları nedeniyle dün geneleksel yöntemli repo ihalesinde faiz oranı politika fazinin 300 baz puan üzerinde GLP faiz oranına eşdeğer olan yüzde 11.25 seviyesinde oluşmuştu. Bugünkü ihalede ise ortalama basit faiz yüzde 11.3 seviyesinde oluştu.