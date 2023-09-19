Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.680,36 %-3,54
        DOLAR 27,0143 %0,02
        EURO 28,8765 %-0,10
        ALTIN 1.678,12 %-0,08
        FAİZ 22,21 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 20,15 %-0,29
        BITCOIN 26.849,00 %0,28
        GBP/TRY 33,4665 %-0,02
        EUR/USD 1,0683 %-0,08
        BRENT 95,13 %0,74
        ÇEYREK ALTIN 2.743,72 %-0,08
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan’a avans - İş-Yaşam Haberleri

        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi

        Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, haziran ayında göreve başlayan Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın parlak bir özgeçmişi olduğunu ancak başarılı olmak için iyi bir CV'nin yeterli olmadığını söyledi. Yılmaz, Erkan hakkında değerlendirme yapmak için yeterli bir süre kredi vermek gerektiğini söyledi. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Ahmet Kıvanç
        akivanc@haberturk.com
        Giriş: 19.09.2023 - 07:18 Güncelleme: 19.09.2023 - 07:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        TCMB Eski Başkanı'ndan Erkan değerlendirmesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz 2006 – 2011 yıllarında 5 yıl süreyle görev yaptı. Göreve başladığında yüzde 8.83 olan yıllık enflasyon, görevi bıraktığında yüzde 4.26 oldu. Yılmaz, bir grup gazeteci ile sohbetinde, haziran ayında atanan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’la ilgili sorular üzerine, kendisini tanımadığını ama CV’sine baktığını, parlak bir özgeçmişi bulunduğunu söyledi. Yılmaz, “Fakat Merkez Bankası başkanlığında başarılı olmak için iyi bir CV yeterli olmaz. Önemli olan icraat. Değerlendirme yapabilmek için uygulamayı beklemek, icraatını, performansını görmek lâzım" dedi.

        REKLAM

        Merkez Bankası’nın bağımsızlığının önemine dikkat çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Önemli olan bir Merkez Bankası başkanının siyasetle ve hükümetle olan ilişkisidir. Merkez Bankası Başkanı, Başbakan ya da Cumhurbaşkanı ile yan yana, altlı üstlü odalarda otursa bile, yeri geldiğinde siyasilere hayır demeyi biliyorsa, makam odasının nerede olduğunun bir önemi yoktur. Ama hayır demesini bilmiyorsa, siyaset kurumundan, hükümetten gelen her talimatı yerine getiriyorsa, her söylenene tamam diyorsa, oturduğu yer Kaf Dağı'nın ardında bile olsa fark etmez. Önemli olan Merkez Bankası’nın bağımsızlığını koruyabilmesi, ekonomi politikaları çerçevesinde doğru bildiklerini ve gerekenleri yapma iradesini gösterebilmesidir."

        SADAKAT BORCU DEVLETE VE MİLLETE

        Merkez Bankası başkanlarının devlete ve millete sadakat borcu olduğunu kaydeden Yılmaz, “Gaye Hanımı siyaset atadı. Ancak Başkan’ın siyasete ve siyasetçiye hiçbir borcu yok. Onun sadakat borcu devletine ve milletinedir. Kendisini atayan siyasetçiye ise en fazla bir teşekkür borcu olabilir” diye konuştu.

        REKLAM

        Yılmaz, Gaye Erkan’ın bugüne kadarki performansını nasıl bulduğuna ilişkin bir soru üzerine, “Başkan yardımcıları değişene kadar pek bir şey göremedik. Ancak ne zaman başkan yardımcıları değişti, o zaman başkan değişikliğinin etkilerini, bazı olumlu adımları görmeye başladık. Tabii yapması gereken daha pek çok iş var. Bundan sonraki süreç çok önemli” dedi.

        “YETERLİ SÜRE KREDİ VERMELİYİZ”

        Erkan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu’nun son toplantısında faiz oranı 7.5 puan artırılarak yüzde 25’e çıkartıldı. Yılmaz, PPK’nın son faiz kararını değerlendirirken şöyle konuştu:

        “Açıkçası Gaye Hanım ve ekibi ben dahil herkesi şaşırttı. Bir gün önce faiz tahminimi soranlara, “en fazla yüzde 20 olur, daha fazla da olmaz” demiştim. Yanıldım. Ancak bu sürpriz Tayyip Bey’e rağmen mi oldu yoksa onun bilgisi dahilinde mi oldu, önemli olan bu. Bu sorunun yanıtını ilerleyen günlerde göreceğiz. Bununla birlikte kendisine yeterli bir süre kredi vermemiz gerekiyor.”

        BELEDİYE BAŞKANLARINA KALDIRIM TAVSİYESİ

        Durmuş Yılmaz, mart ayında yapılacak yerel seçimlerde göreve gelecek yeni belediye başkanlarına da kaldırım tavsiyesinde bulunarak şöyle dedi:

        “Belediye başkanı olsam yapacağım ilk iş kaldırım mühendisi istihdam etmek olurdu. Kaldırımları düzeltirdim. Londra’da öğrenciliğim döneminde bir mahalle ile ilgili konularda belediye zaman zaman o mahallenin sakinleri ile toplantılar yapardı. Katıldığım o toplantılardan birinde öğrendim ki evimin olduğu sokaktaki kaldırımın kod seviyesi 1939 yılından beri değişmemiş. Bizde bozulan kaldırımlar ve yolların üzerine sürekli yeni yol ve kaldırım yapılıyor. Böylece yol ve kaldırımlar sürekli yükseliyor. Atatürk’ün hizmete açtığı Ulus’taki Ankara Palas’ın merdivenindeki 3 basamak yükselen kaldırım nedeniyle kayboldu. Merkez Bankası merdivenlerinin de iki basamağı gitti.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        #DURMUŞ YILMAZ
        #merkez bankası
        #Gaye Erkan
        #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de açıklamalar
        Erzurum'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
        Erzurum'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
        ABD'de düşen F-35 uçağı bulundu
        ABD'de düşen F-35 uçağı bulundu
        Bismil'de iki aile çatıştı: Ölü ve yaralılar var
        Bismil'de iki aile çatıştı: Ölü ve yaralılar var
        ABD'den Ahmedinejad kararı
        ABD'den Ahmedinejad kararı
        İran'da Ronaldo izdihamı!
        İran'da Ronaldo izdihamı!
        Esenyurt'ta kan donduran cinayet!
        Esenyurt'ta kan donduran cinayet!
        2 yabancı uyruklu göç eden leylekleri vurdu! Yakalandılar sınır dışı!
        2 yabancı uyruklu göç eden leylekleri vurdu! Yakalandılar sınır dışı!
        Konut fiyatları dolar bazında gerilemeye devam ediyor
        Konut fiyatları dolar bazında gerilemeye devam ediyor
        Golü atanı kimse anlamadı!
        Golü atanı kimse anlamadı!
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Sürpriz haber
        Sürpriz haber
        Fransa'da gündem Boey!
        Fransa'da gündem Boey!
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        TFF'den Kuntz açıklaması!
        TFF'den Kuntz açıklaması!
        Tesla'yı kim kapacak?
        Tesla'yı kim kapacak?
        Alex de Souza'dan Fenerbahçe itirafı!
        Alex de Souza'dan Fenerbahçe itirafı!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Jennifer görmesin
        Jennifer görmesin
        Ziyech formayı kaptı!
        Ziyech formayı kaptı!