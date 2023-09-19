TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, haziran ayında göreve başlayan Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın parlak bir özgeçmişi olduğunu ancak başarılı olmak için iyi bir CV'nin yeterli olmadığını söyledi. Yılmaz, Erkan hakkında değerlendirme yapmak için yeterli bir süre kredi vermek gerektiğini söyledi. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz 2006 – 2011 yıllarında 5 yıl süreyle görev yaptı. Göreve başladığında yüzde 8.83 olan yıllık enflasyon, görevi bıraktığında yüzde 4.26 oldu. Yılmaz, bir grup gazeteci ile sohbetinde, haziran ayında atanan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’la ilgili sorular üzerine, kendisini tanımadığını ama CV’sine baktığını, parlak bir özgeçmişi bulunduğunu söyledi. Yılmaz, “Fakat Merkez Bankası başkanlığında başarılı olmak için iyi bir CV yeterli olmaz. Önemli olan icraat. Değerlendirme yapabilmek için uygulamayı beklemek, icraatını, performansını görmek lâzım" dedi.

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Merkez Bankası’nın bağımsızlığının önemine dikkat çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

"Önemli olan bir Merkez Bankası başkanının siyasetle ve hükümetle olan ilişkisidir. Merkez Bankası Başkanı, Başbakan ya da Cumhurbaşkanı ile yan yana, altlı üstlü odalarda otursa bile, yeri geldiğinde siyasilere hayır demeyi biliyorsa, makam odasının nerede olduğunun bir önemi yoktur. Ama hayır demesini bilmiyorsa, siyaset kurumundan, hükümetten gelen her talimatı yerine getiriyorsa, her söylenene tamam diyorsa, oturduğu yer Kaf Dağı'nın ardında bile olsa fark etmez. Önemli olan Merkez Bankası’nın bağımsızlığını koruyabilmesi, ekonomi politikaları çerçevesinde doğru bildiklerini ve gerekenleri yapma iradesini gösterebilmesidir."

SADAKAT BORCU DEVLETE VE MİLLETE

Merkez Bankası başkanlarının devlete ve millete sadakat borcu olduğunu kaydeden Yılmaz, “Gaye Hanımı siyaset atadı. Ancak Başkan’ın siyasete ve siyasetçiye hiçbir borcu yok. Onun sadakat borcu devletine ve milletinedir. Kendisini atayan siyasetçiye ise en fazla bir teşekkür borcu olabilir” diye konuştu.

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Yılmaz, Gaye Erkan’ın bugüne kadarki performansını nasıl bulduğuna ilişkin bir soru üzerine, “Başkan yardımcıları değişene kadar pek bir şey göremedik. Ancak ne zaman başkan yardımcıları değişti, o zaman başkan değişikliğinin etkilerini, bazı olumlu adımları görmeye başladık. Tabii yapması gereken daha pek çok iş var. Bundan sonraki süreç çok önemli” dedi.

“YETERLİ SÜRE KREDİ VERMELİYİZ”

Erkan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu’nun son toplantısında faiz oranı 7.5 puan artırılarak yüzde 25’e çıkartıldı. Yılmaz, PPK’nın son faiz kararını değerlendirirken şöyle konuştu:

“Açıkçası Gaye Hanım ve ekibi ben dahil herkesi şaşırttı. Bir gün önce faiz tahminimi soranlara, “en fazla yüzde 20 olur, daha fazla da olmaz” demiştim. Yanıldım. Ancak bu sürpriz Tayyip Bey’e rağmen mi oldu yoksa onun bilgisi dahilinde mi oldu, önemli olan bu. Bu sorunun yanıtını ilerleyen günlerde göreceğiz. Bununla birlikte kendisine yeterli bir süre kredi vermemiz gerekiyor.”

BELEDİYE BAŞKANLARINA KALDIRIM TAVSİYESİ

Durmuş Yılmaz, mart ayında yapılacak yerel seçimlerde göreve gelecek yeni belediye başkanlarına da kaldırım tavsiyesinde bulunarak şöyle dedi:

“Belediye başkanı olsam yapacağım ilk iş kaldırım mühendisi istihdam etmek olurdu. Kaldırımları düzeltirdim. Londra’da öğrenciliğim döneminde bir mahalle ile ilgili konularda belediye zaman zaman o mahallenin sakinleri ile toplantılar yapardı. Katıldığım o toplantılardan birinde öğrendim ki evimin olduğu sokaktaki kaldırımın kod seviyesi 1939 yılından beri değişmemiş. Bizde bozulan kaldırımlar ve yolların üzerine sürekli yeni yol ve kaldırım yapılıyor. Böylece yol ve kaldırımlar sürekli yükseliyor. Atatürk’ün hizmete açtığı Ulus’taki Ankara Palas’ın merdivenindeki 3 basamak yükselen kaldırım nedeniyle kayboldu. Merkez Bankası merdivenlerinin de iki basamağı gitti.”