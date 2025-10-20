Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi TCMB FAİZ TOPLANTISI TARİHİ EKİM 2025 | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşecek mi, sabit mi kalacak?

        TCMB faiz toplantısı tarihi Ekim 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz toplantısı için bekleyişe geçildi. Para Politikası Kurulu (PPK) takvimine göre ekim ayı içerisinde gerçekleşecek TCMB faiz toplantısı tarihi belli oldu. Hatırlanacağı gibi eylül ayında gerçekleşen toplantının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 40,5'e çekmişti. Peki, "Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 Ekim TCMB faiz toplantısı tarihi...

        Giriş: 20.10.2025 - 20:28 Güncelleme: 20.10.2025 - 20:28
        Ekim ayı Merkez Bankası faiz toplantısında geri sayım başladı. Fatih Karahan başkanlığında toplanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, gerçekleşecek olan toplantının ardından faiz kararını açıklayacak. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşecek mi, sabit mi kalacak?" İşte detaylar...

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı 23 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

        AA FİNANS FAİZ BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI

        AA Finans'ın TCMB'nin 23 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

        Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında yer aldı.

        Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu.

        TCMB EYLÜL FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

        Eylül ayında gerçekleşen faiz toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 40,50'ye çekilmişti.

        MERKEZ BANKASI 2025 TOPLANTI TAKVİMİ

        23 Ekim 2025

        11 Aralık 2025

