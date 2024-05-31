Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.700,84 %2,09
        DOLAR 32,2406 %0,06
        EURO 34,9688 %0,03
        GRAM ALTIN 2.428,34 %0,14
        FAİZ 41,82 %0,10
        GÜMÜŞ GRAM 32,38 %0,30
        BITCOIN 68.172,00 %-0,44
        GBP/TRY 41,0114 %-0,22
        EUR/USD 1,0837 %0,05
        BRENT 82,00 %0,17
        ÇEYREK ALTIN 3.970,33 %0,14
        Haberler Ekonomi Emlak TCMB kirada soğuma bekliyor - Emlak Haberleri

        TCMB kirada soğuma bekliyor

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yayımladığı Finansal İstikrar Raporu'nda konut fiyatlarındaki gelişmelere değindi. Raporda, "Konutta yıllık fiyat artış hızı ivme kaybetmeye devam ederek inşaat maliyet endeksi (İME) ve TÜFE artışlarının altına gerilemiştir. Önümüzdeki dönemde kira artışlarının konut fiyat gelişmelerini takip etmesiyle bireylerin harcanabilir gelirinde iyileşme olabileceği öngörülmektedir" ifadeleri yer aldı

        Giriş: 31.05.2024 - 11:23 Güncelleme: 31.05.2024 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        TCMB kirada soğuma bekliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılının ilk Finansal İstikrar Raporu'nu yayımladı. Raporda konuta, özellikle krediler üzerinden değinildi.

        Malezya, Portekiz, Güney Kore, Şili, Çekya, Polonya, Rusya, Hindistan, Macaristan, Endonezya, Meksika ve Türkiye'nin yer verildiği 'Konut Kredilerinin GSYİH’ye Oranı' grafiğinde Türkiye, konut kredisinin en az oranda (yüzde 1,5) verildiği ülke olarak görüldü. Ülkelerin ortalaması, yüzde 17,8 olarak gösterildi.

        Konut kredisinin kullanım düşüklüğü ile ilgili şu tespit yapıldı: "Son yıllarda Türkiye’de konut fiyatlarındaki artış nedeniyle konut alım gücünün daralması, konut kredilerine yönelik uygulanan makroihtiyati düzenlemeler ve kredi faiz oranlarının yüksek seyretmesi, konut kredisi kullanımının ve payının azalmasına neden olmuştur. Ayrıca, Türkiye’de konut kredilerinin gelişmiş ülke uygulamalarına göre daha kısa vadeli kullandırılması ve borcun sabit faizli yapısı nedeniyle zaman içinde anapara borcunun azalması gibi faktörler de konut kredisi/GSYİH oranının diğer ülke ortalamalarının altında kalmasında etkili olmuştur."

        REKLAM

        Konut kredilerinin bireysel krediler içerisindeki payının da yüzde 37'den yüzde 16'ya gerilediği görüldü. Raporda, "Konut ve ihtiyaç kredilerinin GSYİH’ye oranları tarihsel ortalamalarının altında yer almaya devam etmektedir (Grafik III.1.5). Konut kredilerinin 2012-2019 döneminde yaklaşık olarak yüzde 37 olan bireysel kredilerdeki payı yüzde 16’ya kadar gerilemiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Konut kredilerinin azalmasıyla ilgili, "Konut kredisi piyasasında ise faiz oranlarının görece yüksek seyrinin yanı sıra ikinci veya daha fazla tapulu evini alacaklar için kredi değer oranının yüzde 75 azaltılarak uygulanmasının ve söz konusu krediler için risk ağırlığının yüzde 35’ten yüzde 150’ye çıkarılmasının konut kredisi borcu olan kişi sayısındaki azalmada etkili olduğu değerlendirilmektedir" görüşü de yer aldı.

        Raporda, konut sektörüyle ilgili ileriye yönelik olarak ise konut fiyatlarında, inşaat maliyetleri ve TÜFE'ye oranla daha az yükseliş olduğu, bunun kira artışlarına da yansıyacağı kaydedildi. Kira artışlarındaki azalışla birlikte bireylerin gelirinde kiranın daha az yer tutacağı belirtildi. İşte o ifadeler:

        "Konut fiyatlarının gelmiş olduğu mevcut seviye, finansal koşullarda yaşanan sıkılaşma ve birden fazla konut sahipliği için uygulanan makroihtiyati politikaların etkisiyle konut kredisi kullanımları oldukça sınırlı seyretmektedir. Bu gelişmelerin etkisiyle 2022 yılı ikinci yarısından bu yana konut kredisi kullanımlarında ve ipotekli konut satışlarında görülen zayıf görünüm devam etmektedir (Grafik III.1.16). Bu gelişmelerle birlikte konutta yıllık fiyat artış hızı ivme kaybetmeye devam ederek inşaat maliyet endeksi (İME) ve TÜFE artışlarının altına gerilemiştir. Önümüzdeki dönemde kira artışlarının konut fiyat gelişmelerini takip etmesiyle bireylerin harcanabilir gelirinde iyileşme olabileceği öngörülmektedir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı"
        "Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı"
        Meslektaşını öldürüp iş yeriyle yaktı! İfadesi "Pes" dedirtti!
        Meslektaşını öldürüp iş yeriyle yaktı! İfadesi "Pes" dedirtti!
        Otomobil satışlarında kampanya etkisi
        Otomobil satışlarında kampanya etkisi
        Macaristan Büyükelçisi'nden Habertürk'e açıklama
        Macaristan Büyükelçisi'nden Habertürk'e açıklama
        Eşiyle kızını öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Eşiyle kızını öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        "Sıkı duruş piyasalara hızlı yansıdı"
        "Sıkı duruş piyasalara hızlı yansıdı"
        "Sevgilime ters davranıyorsun" cinayeti!
        "Sevgilime ters davranıyorsun" cinayeti!
        Kadınlar dikkat! Polise, "Git" dedi hayatını kaybetti!
        Kadınlar dikkat! Polise, "Git" dedi hayatını kaybetti!
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        "Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız"
        "Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız"
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        "Annemi öldürmesini pencereden izledim!"
        "Annemi öldürmesini pencereden izledim!"
        Angel Di Maria'ya şok tehdit!
        Angel Di Maria'ya şok tehdit!
        Özel öğretim derneklerinden öğretmenler için zam açıklaması
        Özel öğretim derneklerinden öğretmenler için zam açıklaması
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kaptan Amerika'nın başı belada
        Kaptan Amerika'nın başı belada
        Dünyanın en sıcak ülkeleri: Hiç kar yağmıyor!
        Dünyanın en sıcak ülkeleri: Hiç kar yağmıyor!