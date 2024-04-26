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        Haberler Ekonomi Para TEB'den 3 milyar TL net kâr - Para Haberleri

        TEB'den 3 milyar TL net kâr

        TEB'in net kârı ilk çeyrekte 3 milyar 5 milyon lira oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 12:12 Güncelleme: 26.04.2024 - 12:30
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        TEB'den 3 milyar TL net kâr
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        Türk Ekonomi Bankası (TEB) 2024 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

        TEB'den yapılan açıklamaya göre, 31 mart itibariyle bankanın aktif toplamı 454 milyar lira olurken, net kârı 3 milyar 5 milyon lira olarak gerçekleşti. Krediler, toplam aktiflerin yüzde 54,7'sini oluşturdu.

        TEB, birinci çeyrekte sağladığı toplam kredilerle ekonomiye 248,2 milyar lira seviyesinde destek verdi. TEB'in yılın aynı döneminde toplam mevduatı ise 311,7 milyar lira oldu.

        İstikrarlı büyüyen ve karlılığını sürdürülebilir bir şekilde devam ettiren TEB'in öz kaynakları 36,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Sermaye yeterlilik rasyosu ise hedef rasyo olan yüzde 12'nin üzerine çıkarak yüzde 17,67 oldu.

        TEB'in, TCMB kaynaklı kredilere ulaşımın devam ettiği yılın ilk üç ayında ihracatçılara sağladığı kredi kullandırımı ise 1,7 milyar liraya ulaştı.

        TEB, kadın iş sahiplerinin kullanımına sunulan TurWIB II Kredisi ile anlaşma kapsamında deprem bölgesindeki kadın iş sahipleri öncelikli olmak üzere kredi kullandırmayı sürdürdü. Kadın iş sahiplerinden oluşan kredi hacmi, yılın ilk üç ayında geçen yıla göre yüzde 20 oranında artarak 7,5 milyar lira seviyesine ulaştı.

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